El jefe de Alpine desvela el motivo de la ruptura con Fernando Alonso

El pasado domingo, tras la finalización del Gran Premio de Hungría y satisfecho por ver a sus dos pilotos puntuando de nuevo, Otmar Szafnauer abandonó el circuito convencido de que la renovación de Fernando Alonso estaba prácticamente cerrada. Unas horas más tarde, se enteró de su llegada a Aston Martin igual que el resto de los mortales, a través del comunicado emitido por la escudería británica.

«Fue la primera confirmación que tuve. Obviamente, en el ‘paddock’ se escuchan todo tipo de rumores y había escuchado que había un interés por parte de Aston Martin, pero estaba seguro de que, a pesar de eso, estábamos muy cerca (la renovación). Antes de irme le pregunté a Alonso y me dijo que no había firmado nada con nadie, así que me sorprendió un poco. Todavía no he hablado con él, creo que está en un barco por las islas griegas», ha desvelado Szafnauer.

El máximo responsable ha comparecido de urgencia para explicar su visión del bombazo que este lunes sacudió la Fórmula 1 y que dejó a Alpine con un asiento vació de cara a 2023. «Ya ha recibido un montón de llamadas de posibles pilotos», ha asegurado, antes de explicar cuál fue el principal punto de desavenencia en la negociación con Fernando Alonso.

«Le ofrecimos un trato de 1+1 (un año de contrato garantizado y otro opcional). Y le dijimos a Fernando que, si el año que viene a estas alturas seguía rindiendo al mismo nivel, claro que seguiría. Pero creo que él quería más seguridad independientemente de su rendimiento. Ese ha sido el meollo, ofrecerle ‘1+1’ en lugar de ‘2+1’ o ‘3+1’», ha opinado en declaraciones recogidas por Motosport.

El ejemplo de Michael Schumacher

En Alpine están contentos con el rendimiento actual del piloto español, pero desconfiaban de sus 41 años recién cumplidos. «Llega un momento en el que fisiológicamente no tienes la misma habilidad que cuando eres joven. Es justo recordar que Michael Schumacher, cuando tenía 42 años, ya no era el mismo piloto que cuando tenía 35», ha ejemplificado el máximo responsable de la escudería gala.

A la vista de esta situación, Alonso se decantó por la propuesta «multianual» de Aston Martin. Ninguna de las partes ha hecho público el contenido público de este acuerdo, pero a la vista de las palabras de Szafnauer queda claro que cuenta con un mínimo de dos años garantizados para el asturiano.