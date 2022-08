Fernando Alonso explica su fichaje por Aston Martin: «Quiero volver a ganar»

Fernando Alonso será nuevo piloto de Aston Martin para la próxima temporada. El asturiano cogerá el volante que deja Sebastian Vettel en un equipo con «compromiso para ganar» y en palabras del español «con la ambición y la pasión para triunfar en la Fórmula 1».

«Este equipo de Aston Martin claramente está aplicando la energía y el compromiso para ganar y, por lo tanto, es uno de los equipos más emocionantes de la Fórmula Uno en la actualidad. Conozco a Lawrence y Lance desde hace muchos años y es muy obvio que tienen la ambición y la pasión para triunfar», asegura Alonso en el comunicado en el que se anuncia su fichaje por varios años.

«He visto cómo el equipo ha atraído sistemáticamente a grandes ganadores, y me he dado cuenta del gran compromiso con las nuevas instalaciones y recursos en Silverstone. Nadie en la Fórmula Uno hoy en día está demostrando una mayor visión y un compromiso absoluto para ganar, y eso lo convierte en una oportunidad realmente emocionante para mí», prosigue.

Hambre de competición

Fernando Alonso todavía tiene «el hambre y la ambición de luchar para estar al frente» y por eso asegura que deja Alpine al final de temporada para «ser parte de una organización comprometida con ganas de aprender, desarrollarse y tener éxito».

«Todos apreciamos que hay mucho por hacer para llegar al frente, y que debemos aplicar todas nuestras energías para trabajar juntos para encontrar el rendimiento. La pasión y el deseo de actuar que he presenciado me convencen para mantener mi disfrute y compromiso con el deporte. Tengo la intención de volver a ganar en este deporte y, por lo tanto, tengo que aprovechar las oportunidades que me parezcan adecuadas», finaliza.