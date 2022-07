Fernando Alonso ha comparecido ante los medios tras el Gran Premio de Hungría de Fórmula 1, donde ha terminado octavo. El español tuvo sus mas y sus menos con su compañero de equipo, Esteban Ocon, primero en la salida y luego a la salida de boxes del francés. Esa pelea le costó posiciones. En la segunda batalla, Ricciardo pasó a los dos Alpine de una tacada. Alonso terminó muy cabreado con su compañero de equipo, aunque al final le dejó pasar.

«Cada punto cuesta. Este año, otra vez una carrera en la que salíamos en buena posición nos ha costado sumar puntos. El octavo está bien después de mucha lucha. Una parada sabíamos que iba a ser complicada y al límite y así ha sido. Esta idea al final trajo bastante estrés cuando no lo necesitábamos, pero estoy contento»

«He tenido que levantar tanto en la curva uno y dos como en la cinco, que iba por fuera de él. Fue bastante agresivo esa primera vuelta, pero levanté y así no nos tocamos. Al final me dejó pasar y acabamos octavo y noveno. No hubiese cambiado mucho para el equipo. Lo importante es estar cerca de McLaren y hoy hemos sumado los mismos puntos que ellos en una carrera complicada. El resultado ha sido positivo».

Vacaciones merecidas

«Llevamos un mes de julio intenso con cuatro carreras en cinco fines de semana, ahora toca descansar un poco todos: el equipo, los mecánicos… Nosotros venimos de jueves a domingo pero la gente que desmonta y monta el garaje se merece un poco de descanso».