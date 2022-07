Vettel anuncia su retirada de la Fórmula 1

Sebastian Vettel se retira de la Fórmula 1. El piloto alemán, cuatro veces campeón del mundo, ha anunciado en un comunicado emitido a través de las redes sociales que dirá adiós al Gran Circo a finales de esta temporada. Abandona la máxima competición después de militar durante las dos últimas temporadas en Aston Martin.

El piloto alemán se marcha después de ganar cuatro títulos mundiales, 53 carreras y subirse al podio en 122 ocasiones.

BREAKING: Sebastian Vettel has announced he will retire from F1 at the end of the 2022 season

4 world titles

53 race wins

122 podiums

1 phenomenal career#ThankYouSeb pic.twitter.com/K8BVXI6IAx

— Formula 1 (@F1) July 28, 2022