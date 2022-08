El tremendo zasca de Fernando Alonso al jefe de Alpine en plena guerra tras su marcha

Fernando Alonso no se ha quedado callado tras las declaraciones del jefe de equipo de Alpine, Otmar Szafnauer, sobre su no renovación con la escudería francesa. Al ser preguntado sobre si había hablado con el piloto asturiano tras el anuncio de su fichaje por Aston Martin dijo que no, y se excusó en que el español estaba «en un barco».

«No he hablado con él, ya que está en un barco, creo, en algún lugar de las islas griegas», comentó Szafnauer en una entrevista reciente. Sin embargo, Alonso no estaba ni en un barco ni en las islas griegas. Fernando ha aprovechado los primeros días de sus vacaciones a su circuito y correr con sus karts.

El nuevo piloto de Aston Martin en 2023 ha publicado una foto en sus redes sociales horas después de las declaraciones del jefe de Alpine, en la que se le ve corriendo en karts en su circuito y aprovecha para mandar un mensaje a Szafnauer: «Actividad favorita en vacaciones…». En la instantánea, además, aparece la ubicación del lugar donde se ha producido esa imagen, el Museo Circuito Fernando Alonso.

Favorite activity on holidays …😍!! @circuitomuseofa @fa_alonsokart en Museo y Circuito Fernando Alonso https://t.co/EztHWNfghH — Fernando Alonso (@alo_oficial) August 2, 2022

Este trazado no se encuentra en las islas griegas ni mucho menos sino en su academia en Oviedo, lugar donde nación el bicampeón del mundo de la Fórmula 1. Sin hacer mención al jefe de Alpine, Fernando Alonso le ha propinado un zasca antológico.