Fernando Alonso ficha por Aston Martin para la próxima temporada

Bombazo en la Fórmula 1. La escudería Aston Martin ha anunciado el fichaje para la próxima temporada del piloto español Fernando Alonso con un contrato multianual. El bicampeón mundial abandonará Alpine, equipo con el que volvió a la competición el año pasado, y ocupará la vacante que dejará Sebastian Vettel cuando se retire al final del presente Mundial.

Fernando Alonso había avisado de que el parón veraniego sería el momento para decidir su futuro y apenas un día después de la celebración del Gran Premio de Hungría se confirmó su nuevo destino. Por tercera vez en su carrera, abandona la estructura de Renault, algo que ya ocurrió en 2006 -después de sus dos títulos mundiales y 2009 para probar una nueva aventura en su carrera.

Sus buenos resultados de los últimos meses, con una racha de ocho carreras seguidas puntuando, y el deseo de que Alonso continuara expresado recientemente por el CEO de Alpine, Laurent Rossi, hacían presagiar una renovación de contrato, pero finalmente la relación entre las partes concluirá este año.

NEWS: @AstonMartinF1 announces Fernando Alonso for 2023.

We are delighted to confirm that two-time #F1 World Champion @alo_oficial will join the team from next season on a multi-year contract.

Tap below to read more. ⬇️#WeClimbTogether

— Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) August 1, 2022