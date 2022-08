Fernando Alonso ‘hereda’ el coche de James Bond

«Estoy feliz de compartir que en 2023 me uniré a Aston Martin. Esta es una oportunidad realmente emocionante y estoy agradecido por la confianza depositada en mí en esta aventura de varios años», declaraba Fernando Alonso una vez se hacía oficial su fichaje por Aston Martin, todo un bombazo en la Fórmula 1. Minutos después del anuncio, las redes sociales se inundaban de mensajes señalando a Alonso como el nuevo James Bond.

Y es que el Aston Martin DB5 es el coche más emblemático del popular James Bond y el que más veces ha aparecido en la gran pantalla. Lo hizo por primera vez en Goldfinder (1964) y después en múltiples ocasiones, como en Casino Royal (2006), Skyfall (2012) y Spectre (2015). Una máquina muy carismática en la historia del cine y una marca que comparte orgullo británico con el espía más famoso del MI5, el servicio inglés de inteligencia.

DB5, V8, DB10, Vanquish.

These @astonmartin cars are joining the Queen’s #PlatinumJubilee Pageant on Sunday, 5th June. pic.twitter.com/OfvK1GeOAI

— James Bond (@007) June 3, 2022