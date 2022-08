Las traiciones que empujan a Fernando Alonso fuera de Alpine

El fichaje de Fernando Alonso por Aston Martin supone una enorme sorpresa, pero esa sensación se amortigua rastreando las señales de los últimos meses, las tiranteces del pilotos español con la escudería Alpine que ninguno de sus protagonistas se ha molestado en esconder. Una discordia con nombres propios muy claros: Otmar Szafnauer, Esteban Ocon y Oscar Piastri. Probablemente todos seguirán el año que viene en el equipo francés. Son los ganadores de esta batalla interna.

En el caso de Szafnauer, paradójicamente realizó el pasado invierno el camino inverso al que realizará Fernando Alonso: saltó de Aston Martin a la dirección de Alpine. Desde el principio fue muy remiso a alabar públicamente al asturiano y las alarmas se encendieron del todo durante la rueda de prensa previa al Gran Premio de Australia disputado en abril.

«Es genial que Fernando quiera continuar, pero nosotros también tenemos a Oscar (Piastri) en nuestra agenda. Por supuesto, si tenemos la más mínima oportunidad de sentarlo en un Fórmula 1 se la vamos a dar. De hecho, a final de temporada ya hay previsto que ruede en algunas sesiones de entrenamientos libres en lugar de uno de los pilotos titulares», dijo el jefe de Alpine en aquel momento.

We wish Fernando the best for his future in Formula 1. Fernando has always been, and always will be, part of the Renault and Alpine family and we’re proud and privileged to have shared so many on-track moments together. pic.twitter.com/hyZOVdOKHb

