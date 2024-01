Alpine acelera para evitar un ridículo histórico: podría no tener el coche listo para la presentación

Alpine tiene que apretar con fuerza para superar el crash test o podría hacer un ridículo histórico al no llegar a tiempo para la presentación de su nuevo monoplaza. Los de Enstone expondrán el A524 el próximo 7 de febrero, es decir, sólo quedan 10 días. Ese es el tiempo que tiene el antiguo equipo de Fernando Alonso para superar ese procedimiento al que obliga la FIA para que los coches recientemente fabricados salgan a pista.

Según informan desde Italia, el nerviosismo se ha adueñado de las oficinas de Renault, que no dan para nada por seguro que su gama de F1 pueda presentar el coche cuando tenían previsto. Además, Alpine es el segundo equipo que más se ha adelantado para presentar su creación, sólo le supera Haas, que lo hará el 2 de febrero.

Por tanto, la expectación es máxima por saber si Esteban Ocon y Pierre Gasly encontrarán un coche cuando se destape el telón en la presentación de Alpine, que todavía no ha superado el test de colisión lateral. Y es que el monoplaza diseñado y desarrollado por Matt Hartman no tiene ninguna garantía de que vaya a superar dicha prueba antes del 7 de febrero.

La intriga no puede ser más grande en Alpine porque el A524 tiene que volver a repetir el test lateral, una prueba estática que aplica una carga de peso muy alta a los lados de la carrocería. Según Motorsport, Los franceses buscaron aligerar lo máximo posible la carga y es por eso que la prueba no tuvo éxito. En el próximo intento, una piel extra debería ser suficiente para conseguir el objetivo, si no el ridículo podría ser mayúsculo.

Red Bull tuvo un problema parecido a Alpine

Lo que está claro es que después de una campaña desastrosa, la pretemporada ha podido ser mejorable para Alpine y sobre todo para el cuerpo técnico dirigido por Hartman, el ingeniero inglés que llegó a Enstone hace dos años procedente de Mercedes, donde era responsable de la integración entre el chasis y la unidad de potencia.

Pero Alpine no es la única escudería que ha sufrido un contratiempo de este tipo en el desarrollo del nuevo coche. A Red Bull también le pasó, pero no a 10 días de su presentación. Y es que la campeona del mundo no superó la prueba de choque frontal, ya que el morro no absorbió adecuadamente la energía provocada por el impacto y eso provocó importantes daños en la carrocería.

Esto sería consecuencia del agresivo diseño creado por Red Bull en su objetivo de reducir al mínimo posible el peso del coche, una forma de arriesgar que es marca de la casa en la escudería y que, en parte, explica todos los títulos mundiales que ha logrado en las dos últimas décadas.

Esos días, Christian Horner dio un primer pronóstico de cómo será el próximo Mundial de F1. «Creo que tenemos grandes pilotos, pero con unas normativas estables la competencia será mucho más reñida. Tenemos grandes equipos contra los que competimos. Con reglamentos estables, 2024 no será como 2023. Esperamos mucha más competencia de McLaren, Mercedes y Ferrari, así como de todos los pilotos que compiten para ellos», pronosticó el jefe de Red Bull.