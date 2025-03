Otmar Szafnauer es un nombre que trae un mal recuerdo para el automovilismo español. El ex dirigente del equipo Alpine se las tuvo tiesas con Fernando Alonso especialmente en 2022 cuando no le renovó por viejo dejándole marchar a Aston Martin. Para colmo de males, el dirigente rumano fue despedido de la escudería francesa al año siguiente por los pobres resultados de un equipo que lo apostó todo a Esteban Ocon.

Ahora Szafnauer está en el paro, pero parece empeñado en hacer las paces con Fernando Alonso en busca de un lugar de trabajo en Aston Martin. Hay que recordar que ya trabajó como director deportivo del equipo inglés de 2018 a 2021 y que tiene una magnífica relación con Lawrence Stroll hasta el punto de que en múltiples ocasiones se ha rumoreado su regreso a la escudería.

Fernando Alonso ha actuado como dique hasta la fecha para el retorno de un Szafnauer que no creía en el asturiano siendo una de las personas que más daño le ha hecho en su carrera en la Fórmula 1. Pese a todo, el rumano no desiste en su empeño por gustar a Aston Martin hasta tal punto que sus declaraciones empiezan a dejar entrever sus ganas de tener un puesto de trabajo en la escudería de Silverstone.

«Honda y Aston Martin acabarán teniendo la mejor unidad de potencia. Las cosas son diferentes ahora. Honda quiere seguir triunfando en la Fórmula 1. Han logrado un gran éxito con Red Bull. Han ganado otro Campeonato de Pilotos (en 2024) y, en el tiempo que trabajé con ellos, Honda ha sido el fabricante más rápido en salir de una crisis», dijo Szafnauer en una entrevista en PlanetF1.com.

El plan de Fernando Alonso

Hay que recordar que Aston Martin abandonará esta temporada los motores Mercedes para asociarse con Honda en una decisión acertada para el ex jefe de Alpine. «Tiene ingenieros muy inteligentes en el área de motores. Una cosa de la que Honda siempre ha estado orgullosa es de ser una empresa centrada en los trenes motrices. Todos los directores generales de Honda Motor Company han sido ingenieros de motores. No han tenido otro tipo de CEO que no sea ingeniero de motores», aseveró.

Como se puede ver Szafnauer tiene mucho interés en ver a Honda arriba y no negocia ni un elogio, aunque a veces parezca exagerado. «Si miro hacia atrás a lo que hicieron con estas regulaciones cuando llegaron con McLaren, nuevamente, no comenzaron con el mejor motor, pero terminaron con el mejor motor. Sin duda, acabarán teniendo la mejor unidad de potencia. Trabajan duro. Tienen los recursos, la infraestructura», dijo el antiguo jefe de Fernando Alonso.

Fernando Alonso, diga lo que diga Szafnauer, tiene muy claras sus prioridades en esta parte final de su carrera deportiva y para nada tiene en sus planes volver a unir su camino con un dirigente que no creyó en sus posibilidades que planeó a sus espaldas retirarle. El asturiano sabe que estas palabras serán muy llamativas dentro del mundo del motor, pero esto no le abre ninguna puerta a un hipotético regreso a Aston Martin.