Fernando Alonso medita seguir en 2027: «Dejar la F1 con este sabor de boca no sería lo mejor»

Ya son dos las ocasiones en las que Fernando Alonso ha hablado de su futuro, ya no tan lejano, en la última semana. La primera de ellas fue el fin de semana pasado en Mónaco, cuando le preguntaron en la carrera de coches clásicos si continuará en la Fórmula 1 en 2027. Su respuesta dejó entrever su voluntad de seguir corriendo, algo que ha confirmado este jueves al llegar al Gran Premio de Miami.

Si Aston Martin se hubiese convertido en ese equipo ganador que se esperaba con todo lo que vaticinaron para este Mundial de 2026, posiblemente los días de Alonso en la F1 estarían contados. Pero como no es así, sino todo lo contrario, el piloto español ha dejado claro que no quiere retirarse con este «sabor de boca» amargo que le lleva acompañando desde el inicio de campeonato con un coche que ni merece ni le permite competir.

El asturiano cumplirá 45 años en julio y su contrato como piloto de Aston Martin vence al término del presente campeonato. «Todavía no he empezado a pensar sobre el futuro. He tenido conversaciones con Lawrence (Stroll, propietario de la escudería) y el equipo, nos vimos la semana pasada en Mónaco y tuvimos una cena, pero no hablamos mucho de futuro, estamos alineados en todo y hablamos más bien del presente», comenzó.

«En algún momento de este año, alrededor del verano o justo después, sé que tengo que tomar una decisión. Todavía no he empezado a pensarlo, tengo que hablar con mi familia antes para decidir qué hacer y estoy muy tranquilo», añadió Alonso en declaraciones que recoge As. Este se mostró verdaderamente relajado en su llegada al Hard Rock Stadium de Miami, algo que se reflejaba en su rostro pese a no haber parado de pilotar en estas cinco semanas de parón tras el GP de Japón y la cancelación de Bahréin y Arabia Saudí.

«Sé que tengo que tomar una decisión»

La pausa también ha coincidido con el reciente nacimiento de su hijo Leonard, con el que ha tenido la oportunidad de compartir sus primeras semanas de vida. «Dejar el deporte con este sabor de boca no sería lo mejor. Pero estas cosas no se pueden elegir, sólo Rosberg lo hizo. Es muy difícil, yo estoy tranquilo y muy contento con mi carrera, con todo lo que este deporte me ha dado», aseguró el asturiano.

«Desde que volví en 2021, lo siento como un regalo, poder correr y sentirme competitivo. Quiero dejar el deporte sintiéndome rápido, no que me haya ganado todo el mundo y esté cometiendo errores. Ahora estoy a mi 100% y quiero dejarlo sintiéndome así», confesó Alonso, que fichó por Alpine para su regreso a la F1 y ahora afronta su cuarta temporada con Aston Martin.

Los retos de Alonso fuera de la F1

«Si sigo compitiendo, creo que será una mejor temporada que esta porque el proyecto estará en su segundo año. Si paro, puedo competir en otras categorías. El Dakar será una posibilidad, si un día puedo haber ganado en resistencia, F1 y rally-raid, probablemente no habrá precedentes. Así que eso es algo muy atractivo. Puede que también vuelva a Le Mans algún día, así que no me preocupa mucho si dejo la F1. Seguiré corriendo y seguiré vinculado a este equipo en el futuro con un papel diferente», esclareció.

«Nunca puedes estar seguro al 100%, pero creo que estoy rindiendo bien para que el equipo piense que puedo lograr los resultados con un coche competitivo», dijo un Alonso que aseguró que el próximo monoplaza, el AMR27 mejorará al actual al 100%: «Si no, iremos marcha atrás», El español también habló de las actualizaciones de su equipo para corregir las dichosas vibraciones y analizó el cambio en el reglamento de la FIA.

«Traemos soluciones para la fiabilidad y las vibraciones, pero nada de prestaciones. Espero que tengamos menos vibraciones en el volante para poder hacer una mejor carrera. Hay que esperar con las reglas, no creo que nada cambie enormemente. Esta unidad de potencia y estas reglas siempre premiarán ir más despacio en las curvas, porque así tienes más energía (para las rectas). Así que los pequeños cambios pueden mejorar un poco el clipping, pero el equipo me dice que si volviéramos a Suzuka con los cambios en las reglas, tendríamos más clipping del que tuvimos. Parece contradictorio», zanjó Fernando.