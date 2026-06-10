Tebas o cómo convertir los playoffs de Segunda División en un desastre

La Segunda División vive, gracias a Javier Tebas, un continuo esperpento en cuanto a decisiones se refiere. Una gran competición, con equipos históricos y grandes ambientes, que es despreciada por su organizadora, la Liga, al tomar decisiones inexplicables. La más clara, y la que se vive ahora, es que se jueguen unos playoffs con un espacio entre la ida y la vuelta de sólo tres días cuando es un torneo cuyos partidos siempre se juegan en fin de semana.

En una liga de 22 equipos, y por lo tanto 42 jornadas (cuatro más que en Primera División), existen unos playoffs en los que el tercer equipo que asciende juega cuatro partidos más. Existe prácticamente una unanimidad en el fútbol español en que los playoffs mejoraron a la Segunda División, pero Tebas se ha encargado de exprimir y quemar a los equipos que participan con un calendario infernal.

En un torneo que se juega siempre en fin de semana -salvo una o dos jornadas-, la Liga coloca los playoffs con sólo tres días entre la ida y la vuelta. Con jugadores agotados, a mediados ya de junio, Javier Tebas rompe la normalidad de los futbolistas al colocarles partidos cada tres días cuando juegan siempre cada siete. Y más en este momento de temporada.

Esto es una cosa que se repite y, pese a que es criticado por todos los estamentos del fútbol (futbolistas, aficionados…), la Liga se empeña en mantener este formato que va contra la salud de los jugadores y la competitividad de los playoffs. No sólo eso, sino que no hacen autocrítica y les parece normal.

Así, el Almería – Castellón se jugó este martes cuando el partido de ida fue el sábado. Tres días entre el encuentro de ida y vuelta cuando jamás han jugado así en la temporada, como si fueran un equipo grande de Champions que se puede permitir eso. Igual ocurre con el Málaga – Las Palmas (domingo ida, miércoles vuelta).

Esto se podría evitar si durante la temporada, que hay tiempo de sobra, se colocara alguna jornada más entre semana, lo que haría que la Segunda División en su fase regular acabara antes (y no el último fin de semana de mayo) y los playoffs se pudieran jugar de finde a finde, sin tampoco acabar muy tarde. Si se puede jugar entre semana, con poco espacio entre ida y vuelta y con los jugadores ya cansados de tantos encuentros, los playoffs, ¿por qué no varias jornadas de la liga? Cosas de Tebas.

Todo esto entra dentro de una serie de decisiones que trituran a la Segunda División, que, pese a contar con grandes equipos y ambientes espectaculares en estadios, Tebas la desprecia con medidas que van contra toda lógica. Porque también está el asunto de que los playoffs se juegan ya en fecha FIFA y algunos equipos pierden jugadores para irse con sus selecciones o con las altísimas temperaturas que ya están a estas alturas del año.