Joan Mir: «Hay gente que piensa que no merecía ganar un Mundial de MotoGP»
El piloto de Honda HRC atentidó en exclusiva a OKDIARIO para hablar de su futuro, la evolución de la Honda y la actualidad de MotoGP
Mir aprovechó también para mandar un mensaje a aquella comunidad de aficionados que no valora su título de MotoGP y piensa que no lo merecía
Joan Mir atendió a OKDIARIO en exclusiva durante el GP de Cataluña de MotoGP. El piloto de Honda HRC repasó la actualidad del Mundial y habló sobre su futuro, el cual desveló que ya tiene decidido. También repasó su título de 2020 y aseguró que «hay gente que piensa que lo de ganar un Mundial en MotoGP en 2020 fue algo que no me lo merecía». «Esta gente no sabe que en MotoGP un Mundial no es como en ciclismo, que es una carrera y eres campeón del mundo», añadió.
En este deporte, ganar un título de MotoGP «es ganar o estar delante y ser el mejor de todas las carreras, de todas las puntuaciones que hay», algo que sólo unos pocos elegidos han conseguido, entre ellos Joan Mir. El campeón del mundo de 2020 reconoce que le gustaría seguir siendo piloto de fábrica, pero se fija en el ejemplo de Marc Márquez, que se fue a Gresini para volver a ser competitivo, por lo que no descarta ir a una moto satélite: «Yo eso nunca digo que no». De hecho, todo apunta a que el de Palma seguirá los pasos de su ex compañero y ocupará uno de los sitios que dejan libres Álex Márquez y Fermín Aldeguer en Gresini.
Pregunta: ¿Cómo está tras su caída en Le Mans? ¿Ya se encuentra recuperado por completo?
Respuesta: Bueno, tengo la mano un poquito hinchada todavía. Me pusieron cinco puntos en la mano por una herida, que fue más un corte que una herida al final. Fue una pena porque hubiera sido un fin de semana bastante positivo para nosotros.
P: ¿A qué se deben tantas caídas?
R: Mira, justamente en Le Mans fue una razón que no fue culpa mía para nada. Lo que pasa es que la gente al final siempre ve lo mismo, el resultado. Pero lo que nos pasó es que decidimos ir con el duro delante. Hacía frío en Le Mans, iba detrás de Fabio y detrás de Fabio la temperatura la podía manejar bien y a la que me puse delante, en dos vueltas, cayó la temperatura de la goma 10 grados. En dos vueltas. Y frené en el mismo sitio que la vuelta anterior, los bares de presión, si no eran menos tal, y ya me bastó para bloquear. Y fue una caída. Pero bueno, normalmente me caigo porque arriesgo más que los demás. Arriesgo más porque la moto no está preparada para hacer top cinco, top seis, en Austin luchar por el podio en la sprint… Arriesgar más que los demás, hace que aquí la gente no es manca, aquí la gente sabe ir en moto y aprietan y van rápido. Y desafiar los límites apretando más que ellos, pues pasan estas cosas. Si tuviéramos un paquete más competitivo, lo de las caídas se acabaría rápido.
P: Lo que es evidente es la mejoría de la Honda con respecto al año pasado. Ya es más habitual verlas metiéndose en Q2 directamente.
R: Sí, sí. Te diré que a final de año hice dos podios en las últimas cuatro carreras. Este año sí que podíamos haber tenido uno ya en la sprint, porque aparte luego penalizaron a Pedro, no hacía falta adelantarlo. Si lo hubiera sabido, no hubiera arriesgado tanto. Pero me veo como un poco más lejos del podio porque las Aprilia también han mejorado mucho. Entonces como que sí hemos mejorado, pero también se nos han colado tres Aprilia delante que no contábamos con ellas.
P: Honda anunció recientemente que Alberto Puig dejará de ser team manager en 2027. ¿Cómo le afecta eso?
R: Bueno, cómo me afecta o no, eso ya lo veremos. Alberto ha sido una figura importantísima. Muchos años trabajando aquí. La filosofía de Honda, creo que él también la entiende perfectamente y sabe un poco de lo que va todo. Hace muchos años que trabajo con Alberto, no solo aquí en Honda, y que lo conozco. Y conocerlo también en el peor momento de mi carrera y en los momentos más complicados para Honda, para él, para mí, nos ha hecho conocernos más. Y la verdad es que cuando se ve a las personas y el carácter real de las personas, es cuando las cosas van mal y yo no puedo decir nada negativo de Alberto, al contrario, siempre ha sido un pilar importantísimo. Una de las cosas más importantes es que cuando le he podido dar la vuelta a esta situación, que en 2023 estábamos como estábamos y en el 24 estábamos como estábamos gracias a él de alguna manera.
P: ¿Cómo de importante ha sido la aportación de Joan Mir en la evolución de la Honda?
R: Bueno, diría que muy importante. Llevamos trabajando en este proyecto desde el 2023, como te he dicho. Dando en cada sesión información de cuáles son los problemas de la moto, dando ideas para intentar mejorar y trabajando conjuntamente con ellos. Siempre, creo que de una manera superrespetuosa, hablando siempre las cosas de una manera también muy constructiva y ya está. O sea, creo que he ayudado a lo que tenía que ayudar a que esta moto llegara donde está, pero bueno, tampoco está ganando.
P: Visto lo visto, ¿es más optimista con Honda que nunca?
R: Con Honda, sí. Bueno, cuando llegas, siempre es más optimista. Es así. Si no, no hubiera estado cuatro años, de momento que llevo con esta gente. Así que he sido siempre optimista porque siempre he intentado ver la parte positiva de las cosas. Mentalmente, Honda siempre ha estado a mi lado para ayudarme en lo que me ha hecho falta y poder darle la vuelta a la situación, que creo que eso lo hemos conseguido. Y optimista, pues quizá con el tiempo lo vas siendo un poco menos.
P: ¿Qué les falta para dar ese salto de estar peleando por el podio?
R: Necesitamos más aceleración saliendo de las curvas. Patinamos más que los demás, gastamos más la goma por esa razón que los demás y eso se traduce en aceleración un poquito aquí, un poquito allí.
P: ¿Sabe ya qué va a hacer con su futuro?
R: Sí que lo sé.
P: ¿Y qué va a hacer?
R: Eso no te lo puedo decir (risas). Pero sí que lo sé. Pero bueno, ya es una cosa. Saberlo es importante.
P: ¿Seguirá en MotoGP?
R: Sí, sí. ¿Qué te hace pensar que no?
P: Tengo una idea de dónde irá…
R: Bueno, ahí hay varias opciones.
P: Si la acierto, ¿me la dice?
R: No. Pero dila y a ver cómo respondo (risas).
P: ¿Si para seguir en MotoGP tuviera que irse a una moto satélite, lo harías?
R: Depende de la situación, te diría. He sido siempre piloto de fábrica desde que llegué a MotoGP y creo que me merezco ser piloto de fábrica. Por eso lo he sido tantos años. Pero bueno, yo creo que un ejemplo muy claro puede ser, como hizo Marc en su día, que se fue a una moto satélite para volver a ser competitivo. Yo eso nunca digo que no.
P: ¿Será piloto de fábrica el año que viene?
R: No lo sé tampoco. Bueno, sí que lo sé.
P: Parece que Honda ha fichado a Quartararo y David Alonso, ¿le ha comunicado algo?
R: Esto, cuando se confirme, se verá. Son todo rumores. Y como son rumores al final y no está firmado, de Honda no tengo ninguna noticia.
P: Objetivo para esta temporada.
R: ¿Objetivo? Pues habrá que tocar algún podio. Creo que lo estoy intentando con todas mis fuerzas. El objetivo será ese, intentar acabar en los podios.
P: Sería una buena despedida de Honda acabar con un podio…
R: Bueno, sería una manera de acabar el año bien.
P: ¿Qué le pareció la victoria de Jorge Martín en Le Mans, teniendo en cuenta de dónde venía y todo lo que ha pasado?
R: Creo que cuando has sufrido tanto, como también es mi caso, siempre empatizas mucho con la gente que es capaz de resurgir. Y creo que Jorge, aparte de que está en el momento adecuado donde tiene que estar, ha cogido una oportunidad buenísima y creo que tiene una oportunidad para hacerlo muy bien este año y luchar por un título que no todos los años es posible. Así que súper súper contento por él. Es un currante y chapó.
P: ¿Cree que, a pesar de haber sido campeón del mundo, no se le valora lo suficiente y que tiene que hacer mucho más que otros pilotos que no han sido campeones para que se ponga en valor lo que ha logrado?
R: Comparto contigo que hay una comunidad que piensa así. Hay gente que piensa que lo de ganar un Mundial en MotoGP en 2020 fue algo que no me lo merecía. Y creo que esta gente no sabe que en MotoGP un Mundial no es como en ciclismo, que es una carrera y eres campeón del mundo y has ganado una carrera y ese día puede pasar de todo, lógicamente. En MotoGP, ganar un campeonato es ganar o estar delante y ser el mejor de todas las carreras, de todas las puntuaciones que hay. O sea, casualidades no hay. Yo tuve la suerte de tener una moto competitiva en mi segundo y tercer año, más el segundo que el tercero de MotoGP, que fue la Suzuki en el 2020 y el 21, dos años que la moto fue muy bien, y en los dos años acabé entre los tres primeros. Luego no he vuelto a tener una moto competitiva como para estar luchando por esas posiciones y por eso no, no he hecho nada más.
P: ¿Cómo ve a Marc Márquez? ¿Cree que si vuelve bien todavía puede luchar por el título?
R: Puff, mira, no tengo ni idea. O sea, Marc es capaz de todo en MotoGP, lo sabemos, pero también lleva mucho tiempo, mucho tiempo sin encontrarse competitivo. Lleva desde que se cayó en Indonesia. Es mucho tiempo. Y hemos hecho muchos tests y no ha encontrado la velocidad todavía. Creo que primero tiene que despejar la duda interna él de si soy rápido todavía. ¿Qué pasa? ¿Por qué no voy rápido o por qué no voy tan rápido como el año pasado? Y luego, a partir de aquí, decidir lo que quiere hacer. Pero, sí.