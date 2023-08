Joan Mir: «Si me voy de Honda, sentiría que estoy fracasando»

Joan Mir atendió a los medios de comunicación en la previa del GP de Cataluña de MotoGP. El piloto mallorquín atraviesa por un momento complicado en Honda y eso ha provocado que muchas fábricas llamen a su puerta preguntando por su situación. Sin embargo, el campeón del mundo de 2020, que tiene contrato en vigor el próximo año, deja claro que no se moverá de la marca del ala dorada en 2024. «Agradezco mucho los intereses de los equipos pero si me voy de aquí, sentiría que estoy fracasando», aseguró. «Tengo una deuda aquí y quiero hacer que esto funcione», añadió.

Cambio de fechas del GP de Cataluña

«La semana pasada mal pero esta semana parece que estaremos más fresquitos. A nivel de calendario me da un poco igual el cambio, pero a nivel de temperatura puede cambiar bastante el escenario. Pueden haber más sorpresas. A mi me parece bien».

Honda-Suzuki, ¿qué moto es más larga?

«No sé la distancia de una y de otra pero siento que la Honda es un poco más corta. En cuanto a comportamiento es un poco más reactiva que la Suzuki»

¿Qué busca con el nuevo carenado?

«Con el tema del la aero, con la fuerza en la parte delantera lo que se busca es tener el delantero en el suelo. Esto, con la moto bien puesta a punto, se traduce en girar, en estabilidad frenando y cuando aceleras que no se levante la moto. Ir buscando todo esto sin empeorar la parte trasera de la moto, que ahora mismo estamos en esa situación».

Caídas siempre de delante

«Alguna de atrás también me he dado. Pero casi siempre son de delante».

¿Cómo afronta los fines de semana?

«Si puedo conseguir resultados lo voy a intentar con toda mi sangre. Pero con la situación que llevamos arrastrando estas carreras, ahora mismo lo que busco es desde que llegó el paquete aerodinámico… Antes era peor porque cada carrera era lo mismo y no había ninguna mejora. Pero desde que tenemos el paquete aerodinámico la mentalidad ha mejorado un poco porque piensas que puede ser algo positivo. Vamos a ver si poniendo la moto en su sitio y siguiendo una evolución esto va mejorando. En Austria, hablo por mí, mejoré un poco tanto en el qualy como en la sprint. Luego tuve un problema en los frenos, no pude parar bien la moto y me caí. Pero si no hubiera tenido ningún problema no me habría caído. Mejoré un poco y eso es lo que intento. Es jodido hablar de esto como algo normal pero yo ya lo he normalizado. Toca dar el 100% con lo que hay y mejorar para el futuro porque no me quiero quedar en estas posiciones. Si tengo que sacrificar un poco esa velocidad que ahora mismo igual de poder hacer el 15 podría hacer el 10 pero me juego a quedarme lesionado cuatro carreras… Tu tienes que buscar el compromiso e ir creciendo. Esto es un poco lo que estoy intentando hacer».

Futuro en Honda

«La situación es que cuando un piloto de mi nivel está en dificultad es lógico que algunas fábricas vengan a preguntar cómo está la situación. Ahora mismo agradezco mucho los intereses de los equipos pero si me voy de aquí sentiría que estoy fracasando. Soy muy joven, tengo margen para volver a ganar en unos años. Sería muy bonito poder ganar con dos marcas japonesas diferentes. Si se ha hecho con Suzuki creo que se podría hacer con Honda. Así como yo confío quiero ver también un cambio para el año que viene, que hasta ahora no ha habido. Ahora mismo esa es la situación».

Cambio masivo

«Hay que hacer un cambio muy grande en estructura, en la moto… Hay que buscar un concepto diferente, con este concepto será complicado llegar delante el año que viene o dentro de dos. Hay que hacer un cambio grande que Honda ya sabe y que están en ello».

Poco probable ver ese cambio en Misano…

«Creo que traerán un paquete mejor pero un poco de la base que ya hay. Se tiene que hacer algo diferente, nuevo».

Su nombre se asocia a otras motos…

«Lo entiendo. Si estuviéramos con una estructura más competitiva, o lo que se esperaba con esta moto, yo sé cuál es mi posición y creo que los equipos también lo saben. Es normal que lo pregunten, pero tengo una deuda aquí y quiero hacer que esto funcione».