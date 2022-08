Oficial: Joan Mir ficha por Honda y será el compañero de Marquez en 2023

Honda anunció este martes de forma oficial el fichaje de Joan Mir para las próximas dos temporadas. El campeón del mundo en 2020 llega para sustituir a Pol Espargaró y será el compañero de Marc Márquez en el equipo japonés.

Joan Mir, que se perderá la próxima carrera por problemas en los ligamentos derivados de una dura caída en Austria, competirá con la Honda RC213V, y tendrá el reto, junto con Marc Márquez, de volver a hacer campeón al cuadro nipón.

Honda Racing Corporation are proud to announce the signing of Joan Mir.

The 24-year-old will compete aboard the Honda RC213V in the Factory Team on a two-year contract alongside Marc Marquez.https://t.co/O6G2kFevQ8

