Torneo de fútbol femenino Orgullo 2026: horario, cuándo es y cómo participar

Madrid acoge entre el próximo 25 de junio y el 5 de julio las fiestas del Orgullo LGTBIQ+ 2026. Con motivo de este acontecimiento que abarrotará las calles de la capital de España, también se celebrará un torneo de fútbol femenino que se desarrollará durante dos días. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre las fiestas del Orgullo LGTBIQ+ 2026 y el Torneo Orgullo Fulanita de Tal.

Entre este 25 de junio y el 5 de julio, Madrid volverá a ser escenario de las fiestas del Orgullo LGTBIQ+ 2026, que tendrá como acto central la manifestación estatal del Orgullo que se celebrará el próximo sábado 4 de julio a las 19:00 horas entre Atocha y Colón. «La Manifestación Estatal del Orgullo LGTBIQ+ 2026 es el acto central del Orgullo y la mayor movilización por la diversidad y los derechos LGTBIQ+ en Europa. Un recorrido reivindicativo y festivo que llena el centro de Madrid con orgullo, color y compromiso», se puede leer en la página web oficial del evento.

El Orgullo LGTBIQ+ 2026 estará repleto de actividades que se sucederán durante estos días, siendo una de ellas el torneo de fútbol femenino que se viene disputando con notable éxito en los últimos años. Torneo Orgullo Fulanita de Tal es el nombre de este campeonato que se desarrollará durante el 20 y 21 de junio con horario de 17:00 horas a 22:00 horas en los campos de ADC San Fermín.

Así es el torneo de fútbol del Orgullo 2026

«Llega una de las citas más especiales de nuestra temporada: el Torneo Orgullo Fulanita de Tal, un torneo de fútbol femenino pensado para disfrutar del deporte, celebrar la diversidad y compartir un fin de semana lleno de buen ambiente, compañerismo y orgullo», se puede leer en la web habilitada para que los equipos se puedan inscribir en este Torneo Orgullo Fulanita de Tal.

«Los próximos 20 y 21 de junio, en horario de 17:00 h a 22:00 h, nos reuniremos en los campos de ADC San Fermín para vivir dos jornadas de fútbol, convivencia y celebración, en un entorno inclusivo y pensado para todas las mujeres que quieren divertirse», dice, a la vez que la organización informa que: «Este torneo contará con un máximo de 12 equipos y estará organizado en dos niveles de juego, para que cada equipo pueda disfrutar de una competición adaptada y equilibrada».

La inscripción tiene un coste de 250 euros por equipo e incluirá:

Agua durante el evento.

Picoteo con cerveza el último día.

Sorteo de camisetas.

La organización del Torneo del Orgullo Fulanita de Tal también informa a las personas que quieran participar y que no tienen equipo que les buscarán uno acorde a sus características para que puedan participar en esta fiesta del fútbol durante la celebración del Orgullo LGTBIQ+ 2026. Estos son todos los datos sobre el torneo: