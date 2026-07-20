Muere Kevin Keegan, leyenda del fútbol y doble ganador del Balón de Oro

El fútbol en general y el inglés en particular están de luto por el fallecimiento de Kevin Keegan, leyenda del Liverpool, Hamburgo y la selección inglesa. Ha fallecido a los 75 años tras una larga convivencia con el cáncer. Keegan fue doble ganador del Balón de Oro de manera consecutiva en 1978 y 1979, ambos como futbolista del Hamburgo y tras ganar la Bundesliga. Con el Liverpool conquistó tres Ligas, una FA Cup, dos Copas de la UEFA y una Champions League.

Su familia lo ha expresado en un comunicado. «Con profunda tristeza anunciamos el fallecimiento de Kevin Keegan a los 75 años. Kevin luchaba contra el cáncer y estuvo rodeado de su esposa y sus hijas en sus últimos momentos. Ganador en dos ocasiones del Balón de Oro, Kevin fue un esposo, padre y abuelo muy querido. La familia desea agradecer al increíble equipo médico de Kevin todo su apoyo. Atraviesan un momento sumamente difícil y solicitan espacio y privacidad».

El Liverpool también se ha pronunciado. «El Liverpool FC está profundamente entristecido y de luto por el fallecimiento del legendario Kevin Keegan. Todos los miembros del club piensan en la familia y los amigos de Kevin en este momento tan difícil. Keegan, uno de los cuatro jugadores ingleses que han ganado el Balón de Oro, también representó al Scunthorpe United, el Hamburgo, el Southampton y el Newcastle United durante una carrera como jugador en la que fue considerado un héroe allá donde estuvo. Keegan también jugó 63 partidos con su país (31 como capitán) y anotó 21 goles», expresó el escrito.