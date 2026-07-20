Ana Mena, Lola Índigo o Arde Bogotá: estos son algunos de los confirmados para el concierto de Cibeles de la Selección Española

La Selección Española ya está en casa. Después de conquistar el Mundial 2026 tras imponerse a Argentina en una final para la historia, los de Luis de la Fuente han aterrizado en Madrid con la Copa del Mundo bajo el brazo. Antes de recorrer las calles de la capital y celebrar el título junto a miles de aficionados en la Plaza de Cibeles, los jugadores serán recibidos oficialmente en el Palacio de la Zarzuela por los Reyes y, posteriormente, en el Palacio de la Moncloa por el presidente del Gobierno. Pero la gran fiesta comenzará mucho antes y tendrá a la música como gran protagonista.

Desde las 18:00 horas, la Plaza de Cibeles se convertirá en el epicentro de la celebración con un escenario preparado para amenizar la espera hasta la llegada de los campeones del mundo, prevista en torno a las 21:00 horas. Miles de aficionados podrán disfrutar de actuaciones musicales, sesiones de DJ y diferentes espectáculos antes de recibir a los futbolistas que devolverán la Copa del Mundo a Madrid 16 años después del histórico triunfo de Sudáfrica 2010.

Así lo ha explicado la propia RFEF: «Desde las 18.00 horas, el escenario instalado junto al Palacio de Comunicaciones acogerá una completa programación de música, animación y espectáculos que amenizará la espera hasta la llegada de los jugadores y cuerpo técnico, prevista, aproximadamente, sobre las 21:00 horas, con la participación de DJ de primer nivel, destacados artistas y numerosas sorpresas».

Los primeros artistas confirmados ya tienen una estrecha relación con esta Selección. Entre ellos destaca Arde Bogotá, cuya canción Los Perros ha acompañado algunos de los momentos más especiales del Mundial 2026. También actuarán Barce, Alex Martini y DJ Pawly, encargados de poner ritmo a una tarde que promete convertirse en una de las mayores celebraciones deportivas de los últimos años.

Sin embargo, el cartel todavía podría crecer. Según se ha ido conociendo en las últimas horas, nombres como Ana Mena, que interrumpió uno de sus conciertos para celebrar un gol de España, o Lola Índigo suenan con fuerza para sumarse a la fiesta. Además, la Cadena SER asegura que Aitana y Viva Suecia también podrían incorporarse al espectáculo, aunque por el momento su presencia no ha sido confirmada oficialmente.

Antes de llegar a Cibeles, la Selección recorrerá buena parte de Madrid con la Copa del Mundo. El desfile arrancará tras las recepciones institucionales y pasará por algunas de las principales arterias de la ciudad, como Princesa, Alberto Aguilera, Sagasta, Génova, Goya, Serrano, la Puerta de Alcalá y Alfonso XII, hasta desembocar en la Plaza de Cibeles, donde miles de aficionados esperan vivir una noche histórica.

Dieciséis años después del inolvidable Mundial conquistado por la generación de Iker Casillas, Sergio Ramos, Andrés Iniesta o Xavi Hernández, una nueva hornada de futbolistas como Lamine Yamal o Ferran Torres ha vuelto a escribir su nombre con letras de oro. Madrid ya está preparada para recibir a los nuevos campeones del mundo y celebrar una noche que promete quedar grabada para siempre en la historia del deporte español.