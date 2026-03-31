Los Chicago Bulls despiden a Jaden Ivey por comentarios homófobos sobre el Mes del Orgullo

Los Chicago Bulls han tomado la decisión de despedir a Jaden Ivey tras unas declaraciones muy controvertidas en redes sociales. El jugador realizó un directo en Instagram en el que criticó duramente el apoyo de la NBA al mes del orgullo LGTBIQ+, llegando a calificarlo de «inmoral» y una «iniquidad». ￼

Estas palabras generaron un gran revuelo, especialmente por el momento en el que se produjeron, ya que la NBA promueve activamente valores de inclusión durante este periodo. Ante la situación, los Bulls justificaron su decisión señalando «conducta perjudicial para el equipo», una fórmula habitual en este tipo de casos. ￼

Sin embargo, la polémica no terminó con su salida. Jaden Ivey respondió públicamente y cargó contra su ya exequipo, al que acusó directamente de mentir. En otro directo sugirió que los Chicago Bulls deberían haber explicado directamente su desacuerdo con sus opiniones en lugar de que su conducta es dañina para el equipo. «Todo el mundo se declara LGBTQ. Celebramos el Mes del Orgullo con la NBA. Es un mensaje que lanzan al mundo. Dicen ‘Únanse a nosotros y celebremos la injusticia’», explicó en un directo en sus redes sociales.

El jugador fue aún más allá en sus declaraciones, dejando frases que no pasaron desapercibidas. Llegó a afirmar que “todos los anillos que tienen Stephen Curry, LeBron James o Michael Jordan no van a importar en el día del juicio final”. Incluso señaló directamente a Curry, asegurando que «no conoce a Jesús» y expresando su deseo de que se convierta al cristianismo. En la misma línea, restó importancia a los logros deportivos y al dinero dentro de la liga, reflexionando: «¿De qué sirve ganar el mundo y perder tu alma?».

Ivey se encuentra sin equipo y no se espera la llamada de nadie de la liga tras una situación que ha generado mucha polémica, algo que a ninguna institución le agrada a la hora de contratar a jugadores. Tampoco le ayuda la lesión de rodilla que tiene, la cual lo tendrá fuera el resto de la temporada.