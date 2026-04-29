Honda prepara un nuevo paquete de mejoras para impulsar a Aston Martin en Miami

Vuelve la Fórmula 1 tras más de un mes de parón. La cancelación de los Grandes Premios de Bahrein y Arabia Saudí ha dejado un vacío entre la prueba de Japón y Miami. Tras el desastre de Aston Martin en Suzuka, Honda vuelve con un nuevo paquete de mejoras para los verdes en el GP de Miami. El fabricante japonés trae hasta tres mejoras con las que espera dar un paso hacia delante en su rendimiento.

En las últimas carreras se ha hablado mucho de los problemas del motor Honda que han perjudicado a Fernando Alonso. Por eso, durante este parón, el fabricante japonés se llevó uno de los monoplazas del equipo de Silverstone a su fábrica de Sakura, en Japón, para determinar los problemas sufridos en este inicio de temporada. El fin de esto era mejorar la fiabilidad del AMR26 y su rendimiento, porque ni el español está pudiendo sacarle partido a este coche.

Las vibraciones han sido el principal problema en las últimas carreras. Como dijo Adrian Newey, el encargado de desarrollar el monoplaza, los problemas en las vibraciones en el chasis «están causando algunos problemas de fiabilidad, como la caída de los espejos y las luces traseras, entre otras cosas, que tenemos que solucionar».

Para la prueba en el circuito urbano de Miami, Honda ha traído novedades para Aston Martin: mejoras de fiabilidad en el motor, mejora de integración chasis-motor y más cambios en la columna de dirección. Así lo desvela AutoRacer, que desvela que el fabricante japonés confía en desbloquear un poco de rendimiento, aunque el salto no será muy grande, ya que el paquete importante de mejoras no llegaría hasta Silverstone o Spa, acompañado del motor ADUO.

Honda rebaja la euforia

Desde Honda ya han avisado que estas mejoras de rendimiento que van a traer «no tendrán un impacto visible en el rendimiento de la unidad de potencia en pista». «Hemos logrado algunos avances, lo que nos permite implementar medidas correctivas adicionales en Miami y más adelante en la temporada», aseguró Shintaro Orihara, máximo responsable de Honda Racing en la antesala del Gran Premio.

El paquete importante no llegará hasta dentro de cinco o seis carreras, en Silverstone o Spa, por lo que Orihara rebajó la euforia sobre un posible salto en Miami: «Siendo realistas, este progreso no tendrá un impacto visible en el rendimiento de la unidad de potencia en pista, por lo que no debemos esperar grandes mejoras».