Fernando Alonso no se retira en 2026: «No siento que ese momento haya llegado, me siento feliz»

Fernando Alonso respondió a la pregunta del millón en el Gran Premio de Mónaco de coches clásicos. El piloto asturiano, de 44 años, acaba contrato con Aston Martin en este 2026 y tras su reciente paternidad, se habían reforzado los rumores sobre una hipotética temporada al término de esta temporada viendo el pobre rendimiento de su monoplaza.

«Por ahora me sigo sintiendo competitivo, no siento que ese momento haya llegado, me siento feliz y contento… Ojalá no sea mi última temporada en Fórmula 1», dijo un Fernando Alonso que está a la expectativa de ver cómo evolucionan las nuevas normas de la competición en la que fue campeón del mundo en 2005 y 2006.

Fernando Alonso fue preguntado de otra forma sobre su retirada y dejándole caer si en 2026 disputará su último Gran Premio de Fórmula 1 en el lugar donde reside. «Es difícil de decir, ¿sabes qué pasa? Que me encanta lo que hago. Hice mi primera carrera con tres años y ahora tengo 44, lo que significa que llevo detrás de un volante 41 años. El momento en que deje de pilotar será una decisión difícil que tendré que aceptar. El tiempo dirá y yo lo sentiré», aseveró.

Por voluntad de Fernando parece que no será y tampoco por negativa de una escudería Aston Martin que ha decepcionado en su plan de convertirse en el equipo más dominante de la Fórmula 1. «Hay un potencial enorme en el coche, y también en el motor. Vimos a McLaren en 2023, fueron los últimos en las primeras carreras y acabaron en cabeza. No estamos viendo la tele, están trabajando a toda máquina», aseguró el piloto sobre el futuro de su equipo.

La realidad es que viendo los problemas que está presentando Aston Martin en este inicio de temporada ha espantado a pilotos de primer nivel que hipotéticamente querrían el asiento de Fernando Alonso. El asturiano y los británicos están condenados a entenderse para intentar que el bicampeón no se retire con un sabor tan amargo de boca con un monoplaza incapaz de acabar carreras sin problemas mecánicos.