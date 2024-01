Fernando Alonso aplaza su retirada: «Ese momento aún no ha llegado»

Fernando Alonso está atravesando por un momento de forma excepcional. A sus 42 años –cumplirá 43 en julio–, el piloto asturiano sigue soñando con hacer algo grande con Aston Martin después de acabar cuarto en la general este año. Pese a su edad, el bicampeón del mundo aseguró que «el momento de pensar en la retirada aún no ha llegado», cuando le preguntaron por su posible retirada de la Fórmula 1.

El ovetense no piensa en colgar el mono por el momento, y es que su rendimiento está siendo altísimo. Fernando Alonso todavía es competitivo y así lo ha demostrada en su primera temporada en Aston Martin, donde se impuso claramente a su compañero Lance Stroll y logró ocho podios. Ahora, el mejor piloto español de Fórmula 1 de todos los tiempos sueña con hacer grandes cosas en su próximo año con los de verde.

El año que viene el calendario de la F1 contará con un total de 24 grandes premios por primera vez en su historia. Eso supondrá un desgaste mayor para todos los pilotos, pero el asturiano reconoció que se guiará en función de las sensaciones e irá valorando su situación en cada carrera. Por el momento, Fernando, no piensa en la retirada pero si ve que no es competitivo y no rinde al nivel que espera, levantará la mano y se bajará del monoplaza.

«El año que viene veré cómo me siento con 24 carreras. Si tengo la sensación de que ya no rindo como espero de mí, seré el primero en levantar la mano», afirmó el español en Auto motor und sport al ser preguntado por una posible retirada a finales de 2024 después de un año en el que ha rendido por encima de lo que él mismo esperaba.

Alonso no esperaba hacer podios en 2023

Fernando Alonso se mostró muy satisfecho con su primera temporada en Aston Martin, y explicó que se esperaba puntuar en alguna carrera pero no estar en el podio, algo que logró en ocho ocasiones: «Soy sincero, me esperaba estar en los puntos en el 80 por ciento de las carreras, entre el 50 y 60 por ciento en la Q3 y, con suerte, una vez en el podio. Con los dos Red Bull, los dos Mercedes y los dos Ferrari, estar entre los tres primeros me pareció una misión imposible».

El español llegó a Aston Martin después de que los británicos acabaran como uno de los peores equipos de la competición, pero en 2023 eso cambió y las mejoras introducidas en el nuevo monoplaza les convirtieron en una de las escuderías punteras del campeonato. «Para este equipo, pelear constantemente en la zona delantera fue nueva experiencia y lo hicimos mejor de lo que podíamos esperar», declaró un Alonso más que satisfecho con el resultado obtenido en el último curso.

Alonso y el nuevo piloto de F1

El bicampeón del mundo de F1 habló por último del bajón que pegó el equipo a mitad de temporada. Fernando achacó ese mal momento a cómo están configurados los monoplazas de la actual Fórmula 1. El piloto de Oviedo aseguró que estos coches son más complicados de conducir. «Después de México entendimos mejor las cosas. Estos coches son más difíciles de conducir porque el feedback (respuesta) del piloto ya no es tan claro», aseguró.

«A veces, el equilibrio del coche no encaja y eres tercero; otras veces te sientes cómodo con el coche y acabas decimocuarto. Se ha vuelto mucho más complicado poder filtrar factores individuales para un pilotaje específico. En el pasado, era posible decir de forma mucho más precisa si el problema venía de la aerodinámica, el chasis o el neumático», concluyó.