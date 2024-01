Alonso y Aston Martin aceleran en 2024

Fernando Alonso y Aston Martin miran a 2024 con ilusión y con la esperanza de que sea el año en el que su gran proyecto comience a dar los frutos deseados, es decir, victorias. Eso es lo que tanto piloto como equipo se propusieron de cara al nuevo Mundial de Fórmula 1, demostrar que juntos pueden ganar carreras y derrocar el monopolio de Red Bull.

Ya pudo suceder en un 2023 en el que Alonso rozó el triunfo en tres ocasiones, pero la lluvia, el ritmo y alguna que otra decisión estratégica discutible, acabaron con Max Verstappen por encima del español en el escalón más alto del podio. Sucedió en Mónaco, en Canadá y en Zandvoort, dos agridulces recuerdos que Aston Martin espera convertir en los mejores resultados posibles.

El asturiano está dispuesto a volver a mostrar su mejor cara. Para ello sólo pone una condición: que Aston Martin le brinde un buen coche. Ese requisito parece estar asegurado, pues el desarrollo del nuevo monoplaza está siendo llevado a cabo al 100% por un genio del automovilismo como Dan Fallows.

El principal artífice de aquellos aviones con los que Sebastian Vettel se proclamó campeón del mundo cuatro veces seguidas con Red Bull trabaja ahora para que a Alonso no le falte de nada en su nuevo juguete, con el que espera luchar nuevamente contra los más grandes, como ya ha hecho este 2023.

Los ocho podios de Alonso en 2023 con Aston Martin

Esta vez pisará a fondo con 42 años y nadie duda de que volverá a demostrar que la edad es sólo un número. No es para menos porque su debut en un Mundial con Aston Martin ha estado plagado de grandes momentos. Sólo faltó verle escuchar el himno de España mientras celebraba su victoria número 33, algo que todos sus fieles esperan que suceda en 2024.

De lo que sí pudieron disfrutar fueron sus ocho podios este año. El primero no tardó mucho en llegar, ya que en la carrera que debutaba trazó el mejor adelantamiento del Mundial para muchos en la curva más icónica de Baréin y relegó a su archienemigo Lewis Hamilton a la cuarta posición, quedándose él con el tercer mejor premio.

A este le acompañaron dos más consecutivos en Arabia Saudí, donde llegó a liderar algunas vueltas, y otro en Australia tras una carrera de autos locos. En Azerbaiyán quedó cuarto, pero rápidamente volvía a recuperar su lugar en Miami, donde se vio que este Alonso podía hacer la guerra contra Red Bull por su cuenta.

Algo que quedó todavía más claro cuando en las calles de Mónaco podría haberle arrebatado la victoria a Verstappen de no ser porque Aston Martin le colocó unos neumáticos medios cuando la lluvia obligaba a correr con intermedios. Una parada de más aguó todas sus opciones y el asturiano veía cómo se escapaba quizá una de sus oportunidades más claras de victoria de la última década.

Momentos inolvidables

Alonso llegaba en la cresta de la ola al Gran Premio de su país, pero la carrera en Montmeló acabó siendo la peor de las siete primeras. Un incidente con la grava que malogró su fondo plano le lastró a lo largo de todo un fin de semana en el que finalmente no pudo pasar de la séptima posición.

Antes del ya famoso hundimiento de Aston Martin en el segundo tramo, Alonso iba a dejar dos podios más, uno en Canadá y otro en Holanda. El asturiano quedó segundo en ambas pruebas, siendo especialmente dolorosa la segunda, en la que se quedó a un suspiro de poder alcanzar a un Verstappen mucho más rápido en su Red Bull campeón del mundo.

Pero ni Alonso ni Aston Martin querían que ese fuese el último momento de gloria de 2023. El piloto español protagonizó junto a Checo Pérez una de las batallas más emocionantes de la historia de la Fórmula 1 y acabó subiéndose al podio en Interlagos por encima del mexicano, con el que posó en una foto finish de vértigo sobre la meta del GP de Brasil.

Su próximo reto empezará en Baréin a partir del próximo 29 de febrero, cuando la Fórmula 1 abrirá el telón con los mismos protagonistas que en el último Mundial. Todos los pilotos volverán a la pista con sus mismos equipos. También Alonso, que afrontará con la mayor motivación posible su segunda temporada con Aston Martin.

Propósito de año nuevo

«Ser mi segundo año con el equipo ayudará. No necesito hacer muchas de las cosas que tuve que hacer a principios de este año: no necesito poner nombres a todas las caras, no necesito hacer ajustes de asientos, aprender la terminología y hacer todas las demás adaptaciones que deben realizarse cuando eres un piloto nuevo en un equipo», declaró Alonso en su última entrevista facilitado por Aston Martin.

«Todo será más fácil. Podemos centrarnos más en el rendimiento y la preparación para las primeras carreras desde el primer día. También tenemos una base muy sólida con la que trabajar a partir de 2023. Cuando lleguemos a una carrera, el trabajo que hagamos será una optimización de lo que hicimos este año. El coche de 2022 quizás no fue lo suficientemente bueno como referencia para nosotros este año y, muchos fines de semana, empezamos desde cero. 2024, debería ser más fácil en términos de preparación y podremos centrarnos más en los detalles», vaticinó.