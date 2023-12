Adrián Campos Jr. es el máximo responsable de Campos Racing, la escudería española que está involucrada en varias categorías del automovilismo mundial y que el año que viene disputará la Fórmula 2 con Pepe Martí. Su padre, que a finales de los ochenta llegó a competir en Fórmula 1 con la escudería Minardi, falleció hace casi tres años y ahora es Campos hijo quien comanda este ambicioso proyecto con base en la localidad valenciana de Alzira. Allí abre las puertas para atender a OKDIARIO rodeado por multitud de coches, trofeos y recuerdos de su padre, pero también de otro pilotos que pasaron por Campos Racing, ninguno tan famoso como Fernando Alonso.

Pregunta: Campos Racing atraviesa un momento de pleno crecimiento.

Respuesta: Nosotros lo que queríamos era crecer hacia abajo, porque solamente estábamos presentes en Fórmula 2 y Fórmula 3. Había ahí unos cuantos vacíos entre el karting hasta la Fórmula 3 y lo que queremos es poder ofrecer a los pilotos que crezcan con nosotros desde que dan el paso después del karting hasta los monoplazas. Y así lo hemos hecho. Pepe es el ejemplo perfecto. Hemos pasado de tener a 5 pilotos en nuestra escudería a tener 18. Aparte de Fórmula 2 y Fórmula 3, ahora también estamos presentes en el campeonato de mujeres, la F1 Academy. También estamos en Fórmula 4, que es el primer paso y el más importante desde que acabas en el karting, y en Eurocup, que es un paso intermedio para pilotos a los que les hace falta algo más de experiencia antes de subir a Fórmula 3.

P: Pepe acaba de fichar por el programa de jóvenes pilotos de Red Bull. ¿Es el sitio ideal para progresar?

R: Sí. El programa de Red Bull es muy exigente, pero a la vez apoya mucho a sus pilotos. Y creo que es lo que le hace falta ahora mismo a Pepe. Ese punto de confianza, de que sienta que confían en él, pero que además sienta también la presión de tener que conseguir resultados. Porque al final es de lo que va si se quiere dedicar a esto y convertirse en un profesional.

P: Sería bonito que Pepe Martí diera el salto y hubiera tres pilotos españoles en la Fórmula 1.

R: Sí, ojalá. Ahora mismo, de los jóvenes pilotos españoles es el que más cerca está de la Fórmula 1. Ya ha llegado a Fórmula 2 y es la categoría más cercana a la Fórmula 1. Ojalá tengamos un buen año y las cosas se den bien para que en un futuro pueda dar el salto.

P: ¿Y Campos Racing se ve algún día involucrándose de nuevo en la Fórmula 1?

R: No, desde luego que a corto o medio plazo no es algo en lo que peneamos. Ya tuvimos una experiencia hace un tiempo, pero fue algo muy complicado. Ahora debemos centrarnos en hacer lo mejor posible lo que estamos haciendo. Una vez que esté todo totalmente controlado ya podremos pensar en futuros pasos, pero a día de hoy la Fórmula 1 no es algo que tengamos en mente.

P: El piloto más ilustre que ha pasado por Campos Racing es Fernando Alonso. Supongo que es imposible una motivación mayor para Pepe Martí.

R: Fernando fue uno de nuestros primeros pilotos. En 1999 ganó el campeonato que corrió después del karting. Entonces no había Fórmula 4 y pasó directamente a una competición que se llamaba Euro Open by Nissan. Consiguió ganar el primer año y desde aquel momento todo el mundo empezó a conocerlo.

P: Aunque mejor que no empezamos a comparar a Pepe con Fernando…

R: Sería meterle mucha presión a Pepe. Mi padre fundó esta esta escudería hace ya más de 25 años y él ha sido quien mejor ha conocido a todos los pilotos. Y hay una cosa que sí es verdad, que decía que había tenido tres grandes pilotos hasta ahora: Fernando, Antonio García, al que todo el mundo conoce por sus logros en el Mundial de Resistencia, y Álex Palou que ya ha ganado ya dos veces la IndyCar. Mi padre estaba muy orgulloso de Pepe y decía que era su próximo gran proyecto, era Pepe. Obviamente no llegó a conocerlo (Adrián Campos falleció en enero de 2021), pero llegó a ver algunos algunos entrenamientos y estuvo allí con él durante sus primeras experiencias en los monoplazas. Recuerdo que contaba a Pepe como el cuarto gran piloto que pasaba por sus manos. Estaba muy motivado con él.

P: ¿Tenía su padre un olfato especial para detectar buenos pilotos?

R: Sí. A Pepe le vio algo especial y hoy en día ya es un piloto que pertenece a Red Bull y están en Fórmula 2, tan joven como como es. El futuro está en sus manos.

P: ¿Qué le pide al nuevo año 2024?

R: Esperamos que obtengamos los resultados acordes al esfuerzo que vamos a hacer todos dentro del equipo. Si es así, seguro que son muy buenos.