Fernando Alonso se fija un objetivo ambicioso con Aston Martin para 2024

Fernando Alonso está disfrutando de unas merecidas vacaciones después de su primera temporada con Aston Martin. El Mundial de 2023, a falta de esa victoria que se le resiste, ha sido de ensueño para él, al nivel de sus mejores años. El asturiano ha hecho un repaso general de lo que ha sido su vigésimo curso en la Fórmula 1 y mira a 2024 como una oportunidad para estar «luchando por puntos y podios regulares» y, por qué no, «por nuestra primera victoria».

Esos son algunos de los pronósticos de año nuevo del piloto español, que además ha hablado sobre cómo mantiene intacta la motivación a su edad y cómo se transforma en los fines de semana de Gran Premio. «Puedo relajarme y ser como un hombre normal de 42 años al comienzo de la semana y luego, de jueves a domingo, convertirme en un conductor totalmente concentrado», aseguró Alonso.

Precisamente esa es una de las grandes virtudes del asturiano, su facilidad para adaptarse a cualquier tipo de desafío. También a las dificultades, como las que atravesó este último año con su equipo. «No existe una receta mágica para mantener alta la motivación y ser feliz. Este es un deporte en el que siempre hay frustraciones, malos momentos, momentos bajos y en el que la gente a veces lucha por ocultar su decepción, y eso no tiene nada de malo», explicó.

Pero lo que mucha gente se pregunta a estas alturas, cuando ya hace unas semanas que el ‘Gran Circo’ echó el telón en Abu Dabi, es cómo de altas están las expectativas de Aston Martin. Alonso dio respuesta a este interrogante en una extensa entrevista facilitada por la página web oficial de su equipo: «Superamos las expectativas este año porque las expectativas eran bajas. Por eso esta temporada se siente increíble. Si fijamos expectativas demasiado altas, existe el peligro de que suceda lo contrario».

Las expectativas de Alonso para 2024

El piloto no quiere ni mucho menos generar una expectación que luego no puedan cumplir porque, a día de hoy, ninguna de las 20 escuderías sabe a ciencia cierta cómo se desarrollará el próximo Mundial. «No creo que vaya a cambiar mucho porque hay demasiadas incógnitas cada temporada. Cualquier cosa puede pasar en la Fórmula 1», añadió sobre este asunto.

«Cuando salgamos a la pista en los test de invierno o en la primera carrera, creo que veremos cómo van las cosas y seremos muy abiertos con los objetivos que nos propongamos para el campeonato», matizó.

El piloto indagó en sus técnicas para conseguir motivarse en cada prueba y despejó toda duda sobre si en aquellas que su monoplaza no acompaña se resigna a sobrellevarlo de la mejor manera posible. «Soy una persona muy competitiva. Me gusta fijarme metas y objetivos. Al final, quiero ganar, todos lo queremos, pero incluso cuando eso parece poco probable, me planteo desafíos personales: tal vez terminar entre los cinco primeros sea posible, tal vez un podio. Eso proporciona mucha motivación», resumió.

Más feliz que nunca

Por último, Alonso habló sobre su estado de felicidad. Al contrario de etapas anteriores, el proyecto y la gente en Aston Martin le ha proporcionado un bienestar que no tuvo en Alpine, por ejemplo: «Siento que lo estoy disfrutando quizás más que nunca y voy a las carreras con un espíritu diferente. Mucho de eso tiene que ver con el equipo».

«Es muy joven, muy entusiasta y hay mucha buena energía en el garaje y en Silverstone. El nuevo campus proporciona mucha motivación: es una verdadera declaración de la ambición del equipo», concluyó.