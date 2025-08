Gavi saca pecho del pleno de Clásicos del Barça sin aportar en ninguno: «Normal que estén preocupados»

Gavi se ha convertido en uno de los nombres propios de la pretemporada del Barcelona tras lucir el brazalete de capitán frente al Seúl. El centrocampista azulgrana aprovechó para sacar pecho por el pleno de victorias en los Clásicos la temporada pasada. El conjunto catalán ganó los cuatro partidos frente al Real Madrid y el internacional español aseguró que «es lógico que el Madrid estén preocupados».

Lo cierto es que la aportación de Gavi en los cuatro Clásicos ha sido prácticamente nula. Lo único que ha hecho en estos cuatro partidos ha sido provocar un penalti en la final de la Supercopa de España, y fue más culpa de Camavinga que mérito del futbolista del Barça, ya que era una jugada sin ningún tipo de peligro al no ser una situación de cara a puerta. El jugador del Real Madrid se equivocó y al intentar despejar el balón golpeó con los tacos en la pierna del mediocentro azulgrana.

Ese fue el partido que más minutos jugó Gavi en un Clásico (59), y el único en el que fue titular de los cuatro, porque en Copa entró en el minuto 85 de partido para disputar un total de 35 minutos. En los dos de Liga sí que su aportación ha sido nula. El de la primera vuelta en el Santiago Bernabéu le pilló recién salido de la grave lesión de rodilla y tan sólo salió tres minutos. En el de vuelta en Montjuic, Gavi entró en el 89 sustituyendo a Ferran Torres.

Ahora el 6 del Barça saca pecho por las cuatro victorias y dice que en el Madrid están preocupados cuando le preguntan por la inversión en fichajes que ha hecho el eterno rival este verano: «Claro que se han preocupado. Fueron cuatro de cuatro y eso nunca había pasado en la historia. Y es lógico que estén preocupados. Al final, la temporada pasada estuvimos espectaculares y ellos no ganaron nada. Este año se han reforzado con muy buenos jugadores, la verdad, pero ya se verá lo que harán esta temporada. Tienen un gran equipo pero nosotros debemos ser nosotros y ya está», afirma Gavi en una entrevista con el diario AS.

La capitanía, un sueño para Gavi

Ante el Seúl, Gavi llevó el brazalete de capitán y después recibió los elogios de Hansi Flick. Preguntado por si se ve como capitán este año, el futbolista dijo: «Yo siempre he soñado con poder llevar el brazalete del Barcelona. Es un orgullo para mí y me siento muy motivado cada vez que lo llevo. Me inspira más. Si al final esta temporada no soy de los capitanes es normal. Aunque lleve muchos años en el primer equipo, soy joven y todavía tengo que aprender de los veteranos. Ya llegará cuando toque».

Precisamente, sobre este tema de la capitanía, hay un asunto que está en boca de todos en el Barcelona, si Ter Stegen seguirá siendo capitán o no. De Jong dijo que el alemán sigue siendo el capitán, pero Gavi no se moja: «No sé cómo irá todavía. Supongo que decidiremos los jugadores cuando lleguemos a Barcelona».

Por último, sobre si Lamine Yamal será Balón de Oro, el centrocampista de Los Palacios comentó: «Ojalá lo gane. Si no lo hace este año, tiene 18 años y es muy joven. Estar ahí entre los favoritos ya es algo único. Soy feliz por lo que está haciendo con nosotros». «Es un jugador increíble. Cada día es mejor. En los entrenamientos es una pasada. Tiene que seguir así, con esa mentalidad y estoy seguro que si no gana el Balón de Oro este año, ganará muchos en el futuro», agregó.