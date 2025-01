El VAR pita penalti de Camavinga a Gavi después de que Gil Manzano dejase seguir la jugada

Robert Lewandowski adelantó al Barcelona en el minuto 36 de la final de la Supercopa de España tras un penalti que Gil Manzano no vio en el césped y del que el VAR le tuvo que avisar para que lo pitara. Todo ocurrió en una jugada sin ningún tipo de peligro al no tratarse de una situación de cara a puerta, pero en la que en un balón dividido Eduardo Camavinga se equivocó y en vez de despejar el balón impactó con los tacos de su bota al muslo de Gavi.

El árbitro de campo del Clásico entre Real Madrid y Barça prefirió no pitarlo para no pillarse los dedos, como ocurre en el fútbol actual, y esperó a que el VAR, encabezado por Iglesias Villanueva, le comunicase que podía haber penalti de Camavinga sobre Gavi. Gil Manzano se dirigió al monitor y no tuvo duda, especialmente cuando el 90% de las tomas fueron a cámara lenta y no a velocidad real.

El polaco marcó el segundo con un gran disparo para batir a Thibaut Courtois y tan sólo tres minutos más tarde Raphinha haría el tercero. Pese a la brillante actuación del portero belga en el inicio, el recital del Barcelona ahogó al Real Madrid, con 1-3 en la primera parte. Camavinga, además, vio la tarjeta amarilla por su penalti sobre Gavi.

Gil Manzano se traga la roja a Szczesny

El colegiado extremeño volvió a cometer otro error garrafal en el Clásico con otra polémica decisión arbitral en la segunda parte de la final de la Supercopa entre el Real Madrid y el Barcelona. Gil Manzano se tragó una roja a Szczesny tan clara que desde el VAR tuvieron que avisarle para hacerle cambiar su decisión inicial.

Y es que el portero polaco del Barça cometió una falta de libro sobre Kylian Mbappé en el uno contra uno del francés contra Szczesny cuando ya se disponía el jugador del Real Madrid a anotar el 2-5 para recortar distancias. Esta polémica acción se la comió claramente Gil Manzano, que en un principio señaló fuera de juego y sacó tarjeta amarilla a Mbappé por protestar, hasta que el VAR le hizo rectificar y finalmente expulsó a Szczesny al ser el portero del Barça el último hombre.

Los hombres de Hansi Flick se quedaron con uno menos y el Real Madrid se vino arriba al marcar Rodrygo el 2-5 en dicha falta para maquillar un resultado realmente duro contra su eterno rival.