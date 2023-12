Alpine no se conforma con Alonso y también se mete con Sainz

En Alpine tienen cruzados a los pilotos españoles de Fórmula 1. Una vez agotados los argumentos para meterse con Fernando Alonso, desde la escudería francesa han atacado inesperadamente a Carlos Sainz. Bruno Famin, que se hizo cargo de la jefatura del equipo a partir de la destitución de Otmar Szafnauer, ha defendido que la sanción impuesta al de Ferrari en los Libres 1 del Gran Premio de Las Vegas fue justo.

«Tomaron la decisión correcta», dijo Famin, un directivo que está en la obligación de dar la razón a la FIA, ya que desde 2019 ocupa el puesto de direcciones de operaciones de la Federación Internacional del Automóvil. El incidente de Sainz por el que fue castigado con diez posiciones para la carrera se produjo en la primera sesión de entrenamientos.

El piloto de Ferrari se topó de forma repentina con una alcantarilla que no debería haber estado sobre el circuito estadounidense. Sainz inauguró la cita en Las Vegas con un accidente que, por suerte, sólo dañó su monoplaza. Los mecánicos de Maranello tuvieron que repararlo de cara a las siguientes sesiones y, al romper el parque cerrado, la normativa privó al español de gran parte de sus aspiraciones ese fin de semana.

Su enorme enfado no le impidió cuajar una gran clasificación que le hubiera colocado segundo en la parrilla, pero su resultado final fue un sexto puesto. Con el Mundial de 2023 ya concluido, Famin, en representación de Alpine, se ciñó al reglamento para defender la injusta decisión de la FIA con Sainz: «Creo que fue decisión de los comisarios y no porque los otros equipos dijesen algo. Fue muy desafortunado para Carlos, pero, sinceramente, no veo qué otra opción tenían los comisarios de la FIA en ese caso».

Alpine deja un lado a Alonso y va a por Sainz

«Pasó que le pilló un incidente, no tienes nada que ver con él, pero pierdes una caja de cambios, pierdes un motor, pierdes la transmisión y lamentablemente te quedas sin nada y además eres penalizado», continuó explicando el ingeniero galo.

Sin embargo, Alpine concluyó tajantemente justificando la sanción de la FIA a Sainz como una forma de evitar que futuros altercados no sean castigados. «Pero si empezamos a abrir la puerta a este tipo de cosas, será interminable. Creo que los comisarios tomaron la decisión correcta, lamentablemente para Carlos. Es muy lamentable porque no tenía nada que hacer, pero no había otra opción», finalizó.

Durante la temporada Sainz las ha tenido tiesas con Alpine. La enemistad entre uno de sus pilotos, Pierre Gasly, y el español se incrementó después de un gesto muy polémico después de la carrera en Silverstone. El francés le protestó un bloqueo en una de las curvas más icónicas del trazado británico tocándole por detrás de manera realmente fea cuando el de Ferrari estaba compareciendo ante los medios de comunicación. La reacción de este fue decir: «pobrecito».