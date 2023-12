El dueño de Aston Martin zanja los rumores sobre su futuro: «No me voy a ninguna parte»

En los últimos días se ha especulado con una posible venta de Aston Martin por parte del propietario, Lawrence Stroll, pero no será así. El empresario ha salido al paso para desmentir la posible venta y confirmar su continuidad: «No me voy a ninguna parte», aseguró. El canadiense compró la escudería Force India en 2018 cuando estaba en quiebra y realizó una inversión millonaria con la intención de lograr el título de campeón del mundo de Fórmula 1.

Desde entonces, no ha parado de invertir en el equipo, que en primera instancia se llamó Racing Point para luego, en 2021, cambiar al nombre de Aston Martin. A partir del 1 de enero de 2024, la escudería británica llevará el nombre de Aramco, su principal patrocinador, y pasará a llamarse Aston Martin Aramco Formula One Team. Tras confirmar desde la escudería que se había vendido una participación minoritaria a la firma de capital privado Arctos Partners, se especuló con la salida de Stroll pero él mismo se encargó de decir que seguirá invirtiendo en busca del sueño del título mundial.

«No vas a gastar cientos de millones de libras, construir el mejor nuevo campus de Fórmula 1 y contratar a 400 de los mejores empleados si estás a punto de dejar el negocio», señaló Stroll que continuará siendo el jefe de Fernando Alonso otro año más. Además, dejó claro que tiene intención de seguir durante muchos años, que esto solo es «el comienzo del viaje».

«Ese rumor no podría estar más lejos de la verdad: no tengo interés en dejar de ser el accionista mayoritario de este equipo durante mucho tiempo, y lo mismo ocurre con la empresa de coches de carretera. No voy a ninguna parte. Planeo administrar estos negocios durante muchos años. Estoy al comienzo del viaje en ambos», comentó el empresario canadiense en declaraciones al New York Times.

Aston Martin da un paso adelante

El equipo ha dado un gran salto adelante en este 2023 con el fichaje de Fernando Alonso, con el que han conseguido varios podios. Gracias a la inversión de Lawrence Stroll, el equipo ha podido pasar de ser el peor equipo de la parrilla al quinto en una temporada, solo por detrás de Red Bull, Ferrari, Mercedes y McLaren. Estuvo peleando con los grandes durante mucho tiempo, pero finalmente perdió la plaza con McLaren y cayó a la quinta plaza.

Además, han logrado, gracias a Alonso, el cuarto puesto en la clasificación del Mundial de Pilotos. El asturiano ha cuajado un gran año y, aunque estuvo en el podio durante gran parte del curso, finalmente ha logrado una gran cuarta posición tras su séptimo puesto Abu Dabi. Stroll dejó claro que no se va a ningún sitio y que continuarán con el plan de mejoras previsto para intentar dar el salto definitivo en el 2024, con el único objetivo de conseguir ser campeones del mundo.

Cabe recordar que en 2026 dejarán de llevar motor Mercedes para cambiarse a Honda, coincidiendo con la entrada en vigor de las nuevas normas. A corto plazo, el objetivo es conseguir la primera victoria en la F1 y ayudar a Fernando Alonso a lograr la 33, y, después, pelear por el título.