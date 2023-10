Mike Krack analiza el bajón de Aston Martin: «Lawrence Stroll no está contento»

Nadie está contento en Aston Martin tras las dos últimas carreras. El Mundial de Fórmula 1 está a punto de acabar y las sensaciones de la escudería británica no son las mejores para irse al parón de invierno. Mike Krack, como director del equipo, ha mostrado sin tapujos el sentido del mandamás, Lawrence Stroll, padre del compañero de Fernando Alonso.

«Lawrence Stroll no está contento», comenta Mike Krack sobre el sentir del jefe de Aston Martin tras los dos abandonos de Fernando Alonso en los Grandes Premios de Estados Unidos y México. Pero el mandamás de los de Silverstone no es el único que está decepcionado. «Pero nosotros tampoco estamos contentos. Nadie está contento», añade el director del equipo.

«Nadie en el equipo está contento con nuestro estado de forma actual, pero somos un equipo fuerte y vamos a seguir trabajando todos juntos para seguir mejorando. Es justo decir que las características del circuito no se adaptaban a nuestros puntos fuertes hoy, pero vamos a esforzarnos para ser más competitivos en Brasil el próximo fin de semana», reconoció Krack.

«Si tienes un comienzo de temporada tan bueno y luego pierdes competitividad, nadie está contento. Pero no necesitamos que Stroll nos diga eso. Somos un equipo fuerte y tenemos que trabajar de manera cooperativa y abierta para salir de esto», comenta Krack en unas declaraciones recogidas por Motorsport-Total.

Mike Krack se disculpa

Por otro lado, Mike Krack reconoce que no le han dado el mejor coche a sus dos pilotos, lo que obligó a que ambos tuvieran que abandonar en México por primera vez en toda la temporada: «No hemos sido competitivos este fin de semana y no les hemos dado a Lance y Fernando el coche que necesitaban para luchar por puntos aquí. Hemos llevado a cabo cambios en el coche de Lance para centrarnos en gran medida en el aprendizaje para 2024».

Pero antes, Fernando Alonso reflejaba la realidad de Aston Martin en este final de temporada: «Es duro. No es el funeral que veo cuando vengo a hablar con la prensa, trabajamos todo lo que podemos y no estamos contentos con la situación, no es la posición que queremos pero trabajamos muy duro para revertir esta situación. A veces aprendes más de las dificultades que de las celebraciones».

«Es un momento difícil e intentamos hacer todas las pruebas que podamos para dar más información a la fábrica e intentar terminar con un buen resultado, no con una mala racha», añadía el asturiano.

«Creo que se puede revertir la situación, quedan tres circuitos diferentes que nos darán más datos sobre el coche. Dependerá de lo que entendamos por terminar con un buen resultado, si esperamos pelear por podios, yo creo que no. Pero si terminamos de manera competitiva, creo que todavía tenemos la posibilidad», zanjó Fernando Alonso tras vivir el peor fin de semana hasta el momento en Aston Martin.