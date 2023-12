Fernando Alonso es el piloto más experimentado en toda la historia de la Fórmula 1 y una trayectoria tan dilatada da para recoger impresiones de todo tipo, tanto positivas como negativas. En ese segundo grupo se incluye una leyenda negra que siempre le ha perseguido a lo largo de su carrera, la de que es un mal compañero de equipo que genera tensiones dentro de las escuderías donde trabaja. Sin embargo, en Aston Martin creen que se trata de un simple mito, tal y como han comprobado después de un año de convivencia con el bicampeón español.

«Ha sido una fuerza realmente positiva, todos los días desde el momento en que llegó hasta el primer test. Llegó fresco y emocionado, dio muy buenos comentarios y vio muchas cosas que le gustaron. Nos señaló áreas en las que pensaba que necesitábamos mejorar el coche», explica el director de rendimiento de Aston Martin, Tom McCullough.

El ingeniero reconoce que él también se había hecho una idea preconcebida de Fernando Alonso y que ese concepto ha cambiado después de un año de convivencia juntos. «Este año ha sido implacable. Sin conocerlo realmente tiene una idea de cómo será, pero ha sido muy impresionante con lo duro que ha trabajado y también con lo eficiente que ha sido con sus comentarios. Con lo informado y constructivo que es dentro del equipo, ha sido realmente impresionante», destaca en declaraciones recogidas por RacingNews365.

A lo largo de sus 21 temporadas de experiencia en la Fórmula 1, Fernando Alonso ha vestido los monos de Minardi, Renault -dos veces-, McLaren -dos veces-, Ferrari, Alpine y Aston Martin. Entre las convivencias más difíciles destacan la que sufrió en 2007 con Lewis Hamilton y que desembocó en su salida de McLaren después de solo un año en la escudería británica.

En cuanto a su paso por Ferrari, su antiguo compañero de equipo Felipe Massa le ha acusado en más de una ocasión de ser perjudicial. Ambos fueron compañeros de equipo en Maranello durante cuatro años, pero el ex piloto no deja escapar una sola oportunidad para recordar que aquel periodo le pareció una eternidad. Una década después de que acabara aquella convivencia en la escudería italiana, el brasileño volvió a acusar al español de ser un mal compañero de equipo, incluso el más complicado de toda su carrera.

«Fue mi compañero más difícil. Es un piloto increíble, no se puede decir nada en eso, pero fue bastante difícil trabajar juntos dentro del equipo. Hizo que el equipo se partiera por la mitad y eso no fue bueno para el resultado final. Además, eso acabó provocando que yo no me sintiera lo suficientemente fuerte para trabajar, para hacer que el equipo me escuchara. Fue bastante difícil, pero al final fue un proceso de aprendizaje», rememoró Massa hace un año.

Aston Martin AM23

Más recientemente, Fernando Alonso tampoco vivió una convivencia sencilla con Esteban Ocon durante su bienio juntos en Alpine, que concluyó el año pasado con la salida del español rumbo a Aston Martin. Nada que ver con lo ocurrido esta temporada en la escudería inglesa, donde siempre ha mostrado una enorme sintonía con Lance Stroll y el resto de trabajadores del equipo que no ha pasado desapercibida para McCullough.