Aston Martin ha publicado un curioso recopilatorio de cifras relacionadas con este año histórico en el que Fernando Alonso le ha llevado a completar una temporada que ni soñaba hace un año. Entre esa ensalada de números que pincelan el Mundial de la escudería británica destacan los más de 30.000 kilómetros que el español, Lance Stroll y Felipe Drugovich han rodado durante 2023.

«Han sido 12 meses especiales con experiencias increíbles brindadas a los miembros del equipo Aston Martin en la pista, en el Campus Tecnológico de AMR y más allá. Hemos sentido el apoyo de nuestros aficionados resonar en todo el mundo y los hemos acercado más que nunca al deporte esta temporada. 2023 ha sido un capítulo inolvidable en nuestro viaje, y estos son los números y estadísticas detrás de él», explica Aston Martin en su página web. Las cifras son las siguientes:

It takes commitment, focus, and determination to reach the pinnacle of motorsport. To embark on a journey in Formula One takes even more.

2023 has been an unforgettable chapter in our journey, and these are the numbers and statistics behind it…

— Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) December 26, 2023