La surrealista justificación de Stroll ante la superioridad de Fernando Alonso

En una tabla comparativa del rendimiento de Fernando Alonso y de su compañero de equipo en Aston Martin Lance Stroll, hay pocas dudas en qué piloto estuvo por encima del otro, quién rindió mejor. Sólo con ver los 206 puntos que acumuló el asturiano y que le dejaron en el cuarto lugar del campeonato es suficiente, comparados con los 74 que acabó sumando el canadiense, aunque éste tenga una particular forma de justificar cómo le fueron las cosas.

Stroll, que estuvo prácticamente toda la temporada a remolque de su compañero, justificó el rumbo de su año en un tópico como la mala suerte: «Ha sido una temporada con muy mala suerte y de muchas oportunidades perdidas. No me gusta usar la excusa de la mala suerte, pero supongo que lo es cuando piensas en los fallos mecánicos y esas cosas».

Y es que si los puntos no son lo suficiente para mostrar las diferencias entre ambos y la regularidad que mostró el español, un término que rehuye de la mala o la buena suerte, también se puede echar un ojo al dato de que Alonso acabó por delante de Stroll en 18 de las 22 carreras que se disputaron este año, por no hablar de todos y cada uno de los ocho podios de Aston Martin este curso son de Fernando. Si queremos rizar más aún el rizo: también el asturiano acabó mejor las qualys en 19 de los 22 circuitos de la pasada campaña.

«Durante unos meses, con todos los cambios que se hicieron, hubo fines de semana en los que simplemente no podía llegar a ese punto donde me sentía cómodo con el coche. Y a este nivel, cuando tienes esos problemas… nada funciona. Así es la F1», explicaba Stroll sobre su temporada y la comparativa con Alonso en declaraciones que recoge Motorsportweek, y en las que explica su ‘percepción’: «Los pilotos son todos de un nivel muy alto. Nunca puedes ser competitivo si no estás cómodo y confiado con tu coche. Esa es mi percepción».

Pero evidentemente, Stroll no pudo negar lo innegable, más allá de la buena o mala suerte que pudiera influir en su temporada, para el canadiense no hay dudas en que Fernando Alonso completó una temporada excepcional y que su nivel y maestría está fuera de cualquier duda, también su regularidad: «Todos esos podios que logró Fernando demuestran lo fuerte que estuvo. Y, encima, no flaqueó en todo el año. Aprovechó al máximo el coche cuando estaba en su mejor momento».

A lo que aspira Alonso en 2024

Fernando Alonso aspira en la próxima temporada, su segunda en Aston Martin, a dar un paso más al frente. Después de terminar en cuarto lugar en su primer año, busca consolidarse con la escudería en 2024 y, por qué no, «luchando por puntos y podios regulares».

«No existe una receta mágica para mantener alta la motivación y ser feliz. Este es un deporte en el que siempre hay frustraciones, malos momentos, momentos bajos y en el que la gente a veces lucha por ocultar su decepción, y eso no tiene nada de malo», reflexionaba sobre lo que tiene por delante y los objetivos personales en esta temporada que se viene por delante en declaraciones recientes, con sus metas muy claras: «Cuando salgamos a la pista en los test de invierno o en la primera carrera, creo que veremos cómo van las cosas y seremos muy abiertos con los objetivos que nos propongamos para el campeonato. Soy una persona muy competitiva. Me gusta fijarme metas y objetivos. Al final, quiero ganar, todos lo queremos, pero incluso cuando eso parece poco probable, me planteo desafíos personales: tal vez terminar entre los cinco primeros sea posible, tal vez un podio. Eso proporciona mucha motivación».

Alabanzas desde Aston Martin

Desde dentro, en Aston Martin, son numerosos los elogios hacia Fernando Alonso, no solo por su desempeño sino también por su actitud y colaboración con todo el equipo. Mike Krack, el jefe de la escudería, fue quien expresó su admiración por el piloto español: «Creo que descubres más sobre su carácter en las carreras difíciles. México fue un buen ejemplo. Después de esa carrera, fueron constructivos en las sesiones informativas y nos apoyaron cuando hablamos con los medios. Podrían haber sido muy negativos en la prensa y nos lo habríamos merecido por no haberles proporcionado un coche competitivo ese fin de semana, pero no lo hicieron».

«Lo que Alonso nos ha aportado es simplemente extraordinario. Él nos impulsa y nos hace mejores, es así de simple. Es tremendamente ambicioso y quiere luchar por podios cada fin de semana», eran las explicaciones del jefe de Aston Martin sobre Alonso, sobre lo que añadía: «La experiencia que aporta es impagable, pero también el compromiso. No es uno de esos pilotos que aparecen un fin de semana de carreras, hacen lo suyo y luego desaparecen. Siempre hay otra pregunta, otro mensaje de WhatsApp que suena, buscando constantemente cosas que podamos mejorar».