Fernando Alonso se ganó a todo el equipo de Aston Martin durante su primera temporada y en la escudería británica ya están deseando ver lo que puede conseguir en 2024, ahora que está completamente adaptado. Así lo ha reconocido el jefe del equipo, Mike Krack, rendido una vez más al piloto español y seguro de que los coches verdes volverán a dar mucha guerra en el próximo Mundial de Fórmula 1.

«Lo que Fernando nos ha aportado es simplemente extraordinario. Nos impulsa y nos hace mejores; en realidad, es así de simple. Es tremendamente ambicioso y quiere luchar por podios cada fin de semana. La experiencia que aporta es impagable, pero también su compromiso. No es uno de esos pilotos que aparecen un fin de semana de carreras, hacen lo suyo y luego desaparecen. Siempre hay otra pregunta, otro mensaje de WhatsApp que suena, buscando constantemente cosas que podamos mejorar. Tenerlo a tu lado proporciona toda la motivación que cualquiera podría necesitar. Estoy deseando ver lo que podrá hacer en 2024 ahora que ha tenido un año para integrarse por completo en Aston Martin», reflexionó Krack.

El máximo responsable del equipo se mostró «lleno de admiración» por el trabajo que tanto Fernando Alonso como Lance Stroll han realizado a lo largo del exigente Mundial 2023. «Nos han hecho un mejor equipo. Creo que descubres más sobre su carácter en las carreras difíciles. México fue un buen ejemplo. Después de esa carrera, fueron constructivos en las sesiones informativas y nos apoyaron cuando hablamos con los medios. Podrían haber sido muy negativos en la prensa (y nos lo habríamos merecido por no haberles proporcionado un coche competitivo ese fin de semana), pero no lo hicieron. En cambio, ambos expresaron su fe en los objetivos a largo plazo y en el viaje en el que nos encontramos», agradeció.

En este sentido, dijo que «en otros equipos a menudo se ve a los pilotos acudiendo a los medios para echarle la culpa al equipo por los malos resultados». «Lance y Fernando no han adoptado esa mentalidad. Aquí no van los pilotos por un lado y el equipo por otro, sino que los pilotos son parte del equipo. Creo que en este sentido quizás seamos un poco diferentes a nuestros rivales», valoró en una entrevista a la web de Aston Martin.

