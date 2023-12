El jefe de McLaren piropea a Fernando Alonso: «La edad no es una barrera para tener éxito»

Fernando Alonso dejó un gran recuerdo en su corto periplo en McLaren. Así lo atestigua Zak Brown, el máximo responsable de la escudería que hizo repaso a la temporada ya consumida de Fórmula 1, a sus 22 carreras, donde se acordó del piloto español. No fue un mal año en cualquier caso para la escudería británica con Lando Norris y Oscar Piastri logrando el cuarto lugar en el Mundial de Constructores, «la mejor pareja de pilotos» según Brown.

Pero son sus referencias a Fernando Alonso lo que ha llamado la atención de las declaraciones del máximo dirigente de McLaren, que ha demostrado tener un gran cariño del asturiano pese a los muchos momentos tensos que vivieron durante su relación profesional. Ahora, años más tarde, ve intacto su potencial.

La temporada de Fernando Alonso, a sus 42 años, siendo cuarto en el Mundial de Pilotos con Aston Martin ha despertado la admiración de muchos y no son pocos los piropos que ha ido acumulando desde hace semanas. Brown ha recalcado, dejando como claro ejemplo al asturiano, que la edad no es ningún obstáculo para seguir siendo un referente y tener éxito.

«También fue fantástico ver a nuestro expiloto y dos veces campeón del mundo, Fernando Alonso, demostrar que a los 42 años, la edad no es una barrera para tener éxito, logrando seis podios en las primeras ocho carreras», mencionaba Brown en declaraciones para Marca, donde manifestó su admiración por lo que había logrado hasta el momento el asturiano en una temporada tan reñida por el resto de pilotos terrenales, obviando a los Red Bull, en especial a Max Verstappen.

«Durante todo el año, la batalla entre el resto de competidores ha sido intensa, lo que cautivó a los fans de la Fórmula 1 en todo el mundo», reconocía Brown, que ha disfrutado de la temporada pese a que sus pilotos, Norris y Piastri, no pudieron quedar a título individual por delante de Fernando Alonso.

Y es que Fernando Alonso no se ha cansado esta temporada de escuchar alabanzas tras un año en el que ha logrado ocho podios, cinco tercer puestos y tres segundos. De hecho, él mismo reconoció que cree que se le escapó su victoria 33 esta pasada temporada. «Era posible, probablemente en Mónaco, fue lo más reñido, tal vez con el cambio de neumáticos diferente», explicaba el asturiano sobre la carrera en Mónaco, donde acabó siendo segundo como Max Verstappen en primera posición.

A Alonso se le ve mucho más cómodo en esta nueva etapa, no sólo por sus resultados, sino por el aire de satisfacción que se respira con cada paso al frente de la escudería, algo que también comentó en las últimas semanas: «Lo disfrutan más que otros equipos y en experiencias anteriores para mí, fue contagioso y fue muy agradable presenciar la energía».

Alabanzas desde Aston Martin

Desde dentro, en Aston Martin, han sido muchos los que ha alabado no sólo el trabajo de Alonso, sino también su actitud y forma de trabajar con todo el equipo. Fue Mike Krack, el jefe de la escudería, el que se deshacía en elogios con el piloto español: «Creo que descubres más sobre su carácter en las carreras difíciles. México fue un buen ejemplo. Después de esa carrera, fueron constructivos en las sesiones informativas y nos apoyaron cuando hablamos con los medios. Podrían haber sido muy negativos en la prensa y nos lo habríamos merecido por no haberles proporcionado un coche competitivo ese fin de semana, pero no lo hicieron».

«Lo que Alonso nos ha aportado es simplemente extraordinario. Él nos impulsa y nos hace mejores, es así de simple. Es tremendamente ambicioso y quiere luchar por podios cada fin de semana», explicaba el jefe de Aston Martin sobre Alonso, extendiéndose: «La experiencia que aporta es impagable, pero también el compromiso. No es uno de esos pilotos que aparecen un fin de semana de carreras, hacen lo suyo y luego desaparecen. Siempre hay otra pregunta, otro mensaje de WhatsApp que suena, buscando constantemente cosas que podamos mejorar».

Objetivo de Alonso en 2024

Fernando Alonso aspira en esta próxima temporada, su segunda en Aston Martin, ha dar un paso más al frente. Tras ser cuarto en su primer año, quiere que 2024 sea el año de su consolidación con la escudería y, por qué no, para estar «luchando por puntos y podios regulares» y ese deseo que muchos piden para este nuevo año: su primera victoria.

«No existe una receta mágica para mantener alta la motivación y ser feliz. Este es un deporte en el que siempre hay frustraciones, malos momentos, momentos bajos y en el que la gente a veces lucha por ocultar su decepción, y eso no tiene nada de malo», reflexionaba hace unos días, antes de acabar el año, con sus metas claras: «Cuando salgamos a la pista en los test de invierno o en la primera carrera, creo que veremos cómo van las cosas y seremos muy abiertos con los objetivos que nos propongamos para el campeonato. Soy una persona muy competitiva. Me gusta fijarme metas y objetivos. Al final, quiero ganar, todos lo queremos, pero incluso cuando eso parece poco probable, me planteo desafíos personales: tal vez terminar entre los cinco primeros sea posible, tal vez un podio. Eso proporciona mucha motivación».