Fernando Alonso habla abiertamente sobre su retirada: «Si me siento lento…»

Fernando Alonso habló abiertamente sobre su retirada de la Fórmula 1. El asturiano tiene muy claras las razones que le obligarían a decir adiós a la categoría reina del deporte automovilístico y la principal sería notar progresivamente como disminuye su rendimiento o, como él dice, sentirse «lento».

Además, denunció uno de los problemas con el que se vienen encontrando los pilotos en los últimos años: la creciente longitud del calendario. El Mundial de 2024 albergará 24 carreras, algo que no gusta nada a un Alonso que considera que «hay otras cosas en la vida» que no puede hacer por la ajetreada actividad del ‘Gran Circo’.

El piloto de Aston Martin mencionó la fecha de su primera retirada para hablar de la que está por venir: «He dicho muchas veces, incluso antes de 2018, que el día que dejaré de competir no será porque no me sienta bien». «Si me siento lento, creo que se notará y no estaré contento con mi desempeño. Entonces seré el primero en levantar la mano para decir. Está bien, ya es hora», sentenció Alonso sobre el gran motivo que precipitaría su retirada.

Aun así, prefirió quitarle hierro al asunto, diciendo que eso es un escenario bastante improbable: «Pero honestamente no creo que llegue el momento, en términos de sentirme lento, porque tengo una confianza extrema en mi desempeño». Así lo ha demostrado últimamente, ya que a sus 42 años de edad ha brillado con ocho podios en su temporada debut con Aston Martin.

El calendario preocupa a Alonso

En plena época de debate sobre si la Fórmula 1 podría tener dos carreras en España, una en Montmeló y otra en Madrid, Alonso mostró su postura sobre la amplitud de un calendario que no para de crecer cada año. «Podría ser, con el calendario y con el horario exigente y cosas así, entonces un día sentiré que es el momento porque hay otras cosas en la vida», explicó el asturiano.

No le falta razón porque en el calendario actual hay casos como el de Estados Unidos que cuenta con tres Grandes Premios: Miami, Austin y Las Vegas. Y otros como Italia que albergan carrera en Emilia-Romaña e Imola.

Todo eso ligado a la expansión a países antiguamente desconocidos como Arabia Saudí, Qatar o Abu Dabi, los cuales convencen a la FIA con su gran inversión económica, están engordando anualmente el calendario de un deporte característico por la emoción de una serie de Grandes Premios espaciados en el tiempo.

La crítica de Alonso hablando de su retirada

«Ha sido una temporada muy exigente, con 22 carreras y dos cancelaciones. El año que viene con 24, el calendario adecuado, hay que ver cómo se siente, añadió Alonso sobre este asunto. «Este tipo de cosas agotan mi batería, no la conducción», señaló.

Al igual que Max Verstappen en su día, Alonso habló de su preocupación por esta situación que, lejos de tener un fin, va camino de prolongarse en el tiempo, ya que como el propio presidente de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, confirmó recientemente, «no mirarán la historia».

«Me sentí así también en 2006 o 2007. Recuerdo haber firmado por McLaren en 2007 con un contrato de tres años, y en ese momento pensé que era mi último contrato, y aquí estamos, así que no puedo decir nada sobre el futuro ahora», finalizó.