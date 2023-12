Fernando Alonso se cuela en su circuito y trolea al público

No hay ni un sólo día en la vida de Fernando Alonso en el que se olvide del motor. El asturiano ha aprovechado este martes para realizar unos test en su circuito de karting demostrando que no descansa ni en vacaciones. Después de su brutal año debut con Aston Martin, el piloto español lleva unos días en su país exhibiéndose en distintos tipos de vehículo.

El último ha sido un coche de karting, en el circuito contiguo a su museo, ubicados en el concejo asturiano de Llanera. Lo hizo junto a algunos miembros de DPK Racing con motivo de un fin de semana en el que se celebrará la segunda edición del Fernando Alonso Kart Racing, que reunirá a más de 170 karts en pista.

«Día de test en el Circuito y Museo Fernando Alonso y récord del circuito. Desde el 2017, que parecía imposible acercarse a los tiempos del campeonato de Europa celebrado aquí, por fin hoy se ha podido bajar. Gracias DPK Racing, FA Alonso Kart», escribió el piloto en una publicación en sus redes sociales después de bajar el tiempo récord del campeonato de Europa celebrado hace 6 años en este mismo escenario.

Test day at @CircuitoMuseoFA with DPK racing and FAkart . pic.twitter.com/eO14H9CjD6

— Fernando Alonso (@alo_oficial) December 19, 2023