Hasta la FIA se rinde a Fernando Alonso: adelantamiento del año 2023

Fernando Alonso ha sido premiado con la acción del año 2023 de la FIA por su adelantamiento a Sergio Checo Pérez en Sao Paulo. Magic volvió a sacar su varita a pasear en la última vuelta del GP de Brasil para superar al Red Bull e imponerse en la meta por apenas 53 milésimas, en la batalla por la última posición del podio. El de Aston Martin se lleva este premio por segunda vez en tres temporadas.

Aquel día, en Interlagos, el mexicano y el español regalaron a los aficionados una batalla infernal. El bicampeón del mundo de Fórmula 1 se defendió con uñas y dientes ante el mejor coche de la parrilla como es el Red Bull. Cuando le pasó, Fernando Alonso, no se rindió y siguió pegado a la estela del monoplaza de Checo para estudiarle y encontrar el momento perfecto para pasarle. Y así fue.

El asturiano le pasó en las últimas curvas, resistió los ataques de un Pérez que le llevó al límite pero no pudo superar a un combativo Alonso que se dejó el alma en esa defensa. «Le he dicho a Checo que no me someta a esa presión que estoy mayor», comentó el piloto de Aston Martin a los medios al terminar la carrera. De hecho, el mexicano no dudó en felicitarle por la intensa, pero limpia, batalla que tuvieron ambos en la pista.

Alonso ha ganado el premio de la FIA a acción del año suuuuuuu (aunque a mi me parece mejor el adelantamiento a Hamilton en Bahrein) pic.twitter.com/SM51XT89rJ — Juanca (@Nanosecso) December 8, 2023

«Sentía que tenía la tercera posición bajo control hasta las últimas cinco vueltas, cuando Checo empezó a apretar. No creía que sus neumáticos aguantaran hasta el final y le ofrecieran el agarre que tenía pero, evidentemente, él también los gestionó bien. Cuando finalmente me pasó en la primera curva, pensé que mi oportunidad de podio podría haberse esfumado», agregó Fernando Alonso.

«Pero entonces me mantuve dentro del alcance del DRS y conseguí replicarle en la curva 4 en la siguiente vuelta. Al final, no sabía si había terminado por delante cuando se desplegó la bandera a cuadros porque mi ingeniero tardó un rato en confirmarme la posición. Me pareció que había pasado un minuto antes de que me lo confirmara, ¡pero sólo tardó unos segundos! Luego oí los gritos en el garaje por la radio cuando mi ingeniero me lo confirmó. Fue un final especial para la carrera», concluyó el 14.

Fernando Alonso repite premio

Este premio de la acción del año de la FIA se creó en 2014, y esta es la segunda vez que el piloto español sale vencedor. Ya se lo llevó también en 2021, por aguantar a Lewis Hamilton detrás durante más de 10 vueltas en el GP de Hungría. Una batalla que permitió al entonces su compañero de equipo, Esteban Ocon, lograr la victoria.

ESTÁ COMPLETAMENTE LOCO

ESTÁ DESATADO QUÉ PEDAZO DE OBRA DE ARTE QUE HA HECHO FERNANDO ALONSO CON HAMILTON. BRUTAL 😍#BahreinDAZNF1 🇧🇭 pic.twitter.com/2WZW9e8P3L — DAZN España (@DAZN_ES) March 5, 2023

Lo cierto es que este año Fernando Alonso ha protagonizado varios adelantamientos de nivel y se ha llevado el premio al adelantamiento del mes hasta en tres ocasiones. La primera fue la pasada a Lewis Hamilton en Bahrein, la segunda a Carlos Sainz en Azerbaiyán y, por último, por otro adelantamiento a Hamilton, esta vez en el GP de Canadá.