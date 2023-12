¿Llegará Fernando Alonso a disputar el Gran Premio de Madrid?

El Gran Premio de Madrid está cada vez más cerca y una pregunta empieza a planear sobre la afición española de la Fórmula 1: ¿Llegará a disputar la carrera Fernando Alonso? La prueba en el próximo circuito semiurbano por los alrededores de Ifema y Valdebebas se estrenará en el calendario en 2026 y ese año el bicampeón español cumplirá 45 años. Esa edad invita a pensar que será demasiado tarde, pero si por algo se ha caracterizado Alonso en los últimos tiempos es por romper barreras de veteranía en la F1 como hacía muchísimo tiempo que no se veía. Así que no, no es imposible verlo compitiendo en Madrid.

Cuando llegó a Aston Martin, Fernando Alonso firmó un contrato de dos años que expirará a finales de 2024. Harto de la incertidumbre con Alpine, que solo le aseguraba un año de continuidad, se marchó a una nueva aventura que parecía muy arriesgada, pero que se ha revelado como totalmente acertada con el tiempo. Nada como volver a subir al podio con regularidad, e incluso soñar con victorias, para que Alonso se sienta más joven que nunca, tal y como volvió a subrayar a la finalización del reciente Mundial.

«Si algún me siento desganado para competir creo que se notará y y mismo no estaré contento con mi rendimiento. En ese momento seré el primero en levantar la mano y decir: ‘Está bien, ha llegado el momento’. Pero no creo que llegue el momento de sentirme así porque tengo una confianza extrema en mi rendimiento», aclaró nada más asegurar su cuarta posición final en el campeonato de pilotos con un coche claramente inferior al Ferrari de Charles Leclerc o al Mercedes de George Rusell, por citar dos de los pilotos a los que logró batir.

Los récords de Fernando Alonso

Es decir, que Fernando Alonso, plenamente recuperado de aquella separación de la Fórmula 1 que lo mantuvo dos años apartado de la competición, está con más ganas de nunca de seguir exhibiendo su talento en la competición automovilística más importante del planeta. Hace tiempo que ostenta varios récords de longevidad en la F1 y en 2024 podría convertirse en el primer piloto en disputar la friolera de 400 Grandes Premios. Casi nada.

La motivación por seguir batiendo plusmarcas también puede funcionar como gasolina para la ilusión del asturiano. Desde 1966, cuando reinó en la Fórmula 1 el australiano Jack Brabham, ningún piloto con más de 40 años ha logrado proclamarse campeón mundial. Fernando Alonso ya ha dicho en muchas ocasiones que cree de verdad en la posibilidad de su tercer título mundial y para ello será clave el paso adelante que pueda dar Aston Martin este invierno en su fábrica. Si es tan grande como el del año pasado, en la escudería británica tendrán derecho a soñar con todo.

Por ello, este 2024 será el año clave para conocer las intenciones futuras de Fernando Alonso. Si tiene en sus manos un coche ganador y mantiene intacta esa «confianza extrema» en su pilotaje de la que habla, ¿quién se atrevería a negar que tiene opciones de extender su carrera hasta el primer Gran Premio de Madrid? La afición española ya cruza los dedos para que se alineen los astros en 2026.