Fernando Alonso siguen concitando elogios de nombres propios relacionados con la Fórmula 1 tres semanas después de la conclusión de su primer Mundial con Aston Martin. Esta vez ha sido un ex piloto de la competición, Jolyon Palmer, quien se ha rendido al piloto español y al «cuento de hadas» que ha protagonizado este año en su retorno al Gran Circo.

«Esta ha sido otra gran historia del año para sentirse bien y una gran historia a lo largo de la temporada. ¿Quién vio venir a Fernando Alonso volver al frente con tanta regularidad, por primera vez en 10 años? Fue un logro brillante para Aston Martin desatar semejante arma en Baréin y lograron atraer al piloto para extraer lo mejor de él. El estilo de conducción de Fernando Alonso también se adaptó a este coche de fuerte tracción y demostró que todavía está en la cima de su rendimiento, incluso a sus 42 años», destaca Palmer.

En este sentido, añade que «lo único que faltaba en este regreso de cuento de hadas era esa elusiva victoria número 33». «Y estuvo muy cerca. Que el equipo decayera más adelante este año podría ser motivo de preocupación, pero si pueden volver a tener un invierno fuerte una victoria de Fernando podría ser posible en 2024», vaticina el británico en la web oficial de la Fórmula 1.

Fernando Alonso se ganó a todo el equipo de Aston Martin durante su primera temporada y en la escudería británica ya están deseando ver lo que puede conseguir en 2024, ahora que está completamente adaptado. Así lo reconoció esta misma semana el jefe del equipo, Mike Krack, rendido una vez más al piloto español y seguro de que los coches verdes volverán a dar mucha guerra en el próximo Mundial de Fórmula 1.

«Lo que Fernando nos ha aportado es simplemente extraordinario. Nos impulsa y nos hace mejores; en realidad, es así de simple. Es tremendamente ambicioso y quiere luchar por podios cada fin de semana. La experiencia que aporta es impagable, pero también su compromiso. No es uno de esos pilotos que aparecen un fin de semana de carreras, hacen lo suyo y luego desaparecen. Siempre hay otra pregunta, otro mensaje de WhatsApp que suena, buscando constantemente cosas que podamos mejorar. Tenerlo a tu lado proporciona toda la motivación que cualquiera podría necesitar. Estoy deseando ver lo que podrá hacer en 2024 ahora que ha tenido un año para integrarse por completo en Aston Martin», reflexionó Krack.

Por otra parte, Jolyon Palmer cree que la mejor actuación individual de toda la temporada en la Fórmula 1 la protagonizó Carlos Sainz con su victoria en Singapur. Fue el segundo triunfo del madrileño en su carrera en la F1 y el único domingo de todo el campeonato en el que no sonó el himno austriaco en honor a Red Bull.

«Singapur fue la única carrera en la que Red Bull no estuvo en disputa y fue una lucha abierta para ver quién podía llevarse el botín. Dos Ferrari, dos Mercedes y Lando Norris se pelearon, pero Sainz lo consiguió en una carrera perfectamente ideada. Este fue un ejemplo brillante de un piloto inteligente que logró la victoria más calculada. El tren DRS fue una buena idea, pero ejecutarlo de esa manera fue increíble. Puede que no haya nadie más en la parrilla que lo hubiera logrado», concluye el ex piloto de Renault.