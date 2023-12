Piastri, el sustituto fallido de Alonso en Alpine que se ha convertido en su mejor amigo

La historia de la amistad entre Oscar Piastri y Fernando Alonso tiene miga. El rookie australiano estuvo a punto de ser su sustituto en Alpine. La propia escudería llegó a anunciarlo, pero este les dejó en ridículo cuando salió a desmentirlo y acabó fichando por McLaren para disputar su primer Mundial de Fórmula 1.

Después de debutar durante un año entero en la máxima competición, el piloto se ha rendido a Alonso, de quien sí fue piloto reserva, coincidiendo con la estancia de ambos en Alpine. Durante esta temporada siempre se les vio muy unidos, incluso cuando Piastri más se acercó a Lance Stroll en la tabla, su compañero actualmente en Aston Martin.

Es por ello que recientemente le preguntaron a Piastri por el mejor regalo que había recibido en su vida, respondió sin dudarlo ni un segundo. Su respuesta fue el mono que le regaló Alonso «El mejor regalo de Navidad que he recibido ha sido un mono del karting de Fernando Alonso», dijo el australiano.

The best gift @OscarPiastri ever got? 🎁

An @alo_oficial race suit! 😆 pic.twitter.com/5mvMYcE8n0

— McLaren (@McLarenF1) December 21, 2023