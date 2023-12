Carlos Sainz ha reiterado que su primera opción en la Fórmula 1 sigue siendo renovar su contrato con Ferrari, pero al mismo tiempo ha dejado claro que espera una oferta acorde a su rendimiento. De lo contrario, se verá obligado a buscar otras opciones pensando en 2025. El contrato del madrileño con la escudería italiana finaliza el próximo año y tiene claro que le gustaría dejar resuelto su futuro antes de que el Mundial 2024.

«Sinceramente me veo de rojo muchos años más. Esa es mi intención, es donde yo me siento como en casa y donde quiero continuar. Estando de carreras es muy difícil sentarse para hablar de contratos, además estás en el momento de decidir muchas cosas del año que viene, entonces los contratos pasan a un segundo plano. Pero si no me siento valorado y no estoy de acuerdo con lo que me ofrecen está claro que me tendré que buscar otro equipo. Eso pasa siempre en todos los deportes», se sinceró Sainz.

A sus 29 años, Carlos Sainz ya es uno de los pilotos más experimentados de la parrilla de Fórmula 1. Acaba de completar su novena temporada en la competición y las tres últimas las ha disputado vistiendo el mono rojo de Ferrari. En el último Mundial fue el único piloto capaz de romper la hegemonía de Red Bull con su triunfo en el Gran Premio de Singapur y ahora espera que Ferrari le ofrezca un contrato a la altura de su rendimiento.

«El dominio de Red Bull genera esas sensaciones, pero es el mundo del deporte. Se pierde muchísimas más veces de lo que se gana y lo que buscamos el año que viene es tener esa oportunidad, esa opción de poder ganar algunas carreras o todas las carreras posibles y de poder luchar un Mundial», deseó en una entrevista concedida a Europa Press.

A pesar de haber competido otro año a la estela del equipo austriaco y con más oponentes -Mercedes, McLaren, Aston Martin- por un segundo puesto que finalmente se adjudicó la escudería alemana, «la confianza está intacta y la esperanza también porque es lo último que se pierde». «Sobre todo, con el empeño que estamos poniendo para el coche del año que viene, para encontrar una nueva dirección», apuntó Sainz.

«Te da esa confianza y esa motivación, pero también no soy un iluso, sé perfectamente que es un objetivo muy difícil ganar el título. Red Bull y Max (Verstappen) están en un nivel que son muy difíciles de batir, vamos a tener que hacer las cosas perfectas si queremos llegar a eso. Incluso con techo presupuestario, está haciendo las cosas perfectas y no están equivocándose en nada. Han dado con la tecla y están dominando y hay que aceptar la derrota, aceptar el hecho de que son mejores hasta ahora. Tenemos que subir nuestro nivel e igualarnos a ellos», demandó para 2024.

Gran Premio de España

Por otra parte, Carlos Sainz se mostró algo dudoso sobre la posibilidad de que Madrid y Barcelona figuren al mismo tiempo en el calendario del Mundial en los próximos años. «Que de repente un país pequeño como España, sobre todo con las pocas carreras que hay hoy en día también en Europa, se quede con dos carreras lo veo muy complicado», admitió.

«Hay que centrarse en ofrecer el mejor producto y el mejor evento posible a la Fórmula 1 para que el Gran Premio de España sea líder a nivel europeo y mundial y sea de los mejores. Y si eso es Madrid o Barcelona pues que sea el que tenga que ser, lo importante es que siga habiendo Gran Premio de España, que no lo perdamos y que sea la mejor carrera de Europa y espero que del mundo», concluyó.