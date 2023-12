Carlos Sainz ha dejado claro que su prioridad absoluta es renovar con Ferrari, hacerlo con un contrato de varios años y rubricar ese acuerdo antes de que comience el próximo Mundial de Fórmula 1. Además, se ha mostrado diplomático con el futuro del Gran Premio de España, explicando que no tiene preferencia por Barcelona y Madrid y que su principal anhelo es que España siga celebrando una carrera de Fórmula 1, sea donde sea.

«Mi objetivo es empezar la temporada 2024 sabiendo dónde voy a correr en 2025. No me gustaría empezar la temporada sin saber cuál es mi siguiente destino. Mi prioridad número uno es renovar con Ferrari y seguir muchos años más juntos. Hay que ponerse de acuerdo y tenemos tres meses hasta la siguiente carrera para hacerlo. Obviamente quiero renovar y cuando lo hago me gustaría hacerlo por más de un año. Me siento perfectamente valorado por Fred (Vasseur) y por toda la familia Ferrari. Me siento querido y renovaré si me siento de esa manera y si siento que se me valora. Estoy convencido de que si ambos estamos convencidos llegaremos a un acuerdo», dijo Sainz ante la prensa en Madrid.

En cuanto a la valoración del Mundial 2023, reconoció que hay claroscuros. «En términos generales ha sido una temporada con muy buenos momentos, que obviamente tiene los momentos de Singapur y de Monza, muy bonitos en mi carrera deportiva. Pero también es verdad que al principio y al final de temporada nos hubiera gustado que fuera mejor, que este año en Ferrari esperábamos más del coche. Al mismo tiempo estoy contento de cómo hemos ido mejorando. Es una temporada con cosas buenas y malas», valoró.

Pese a estos altibajos, se mostró confiado de que podrán recortar distancias con Red Bull el año que viene. «Yo creo que sí, pero no sé si seremos capaces de dar ese paso. Es un objetivo muy difícil para cualquier equipo, no solo para nosotros. Pero si alguien capaz de hacerlo es Ferrari y más viendo cómo hemos acabado la temporada», reflexionó Carlos Sainz durante un evento organizado por Estrella Galicia.

«Hemos tenido un coche que siempre ha ido mejor en clasificación que en carrera. Siempre clasificábamos con opciones de podio o victoria y el domingo nos íbamos para atrás. Eso te hace irte a casa un poco frustrado», añadió sobre lo ocurrido en el último campeonato, donde han sido víctimas de Red Bull, un rival que «entiende lo que tiene que tener el coche con esta reglamentación para dar rendimiento».

Gran Premio de Madrid

«Es una sensación un poco engañosa porque en clasificación muchas veces vemos que les podemos batir, pero luego llega la carrera y te meten tres décimas por vuelta. Lo que sí hemos aprendido todos este año es que su gran ventaja es que tiene un coche tan polivalente que funciona en todos los circuitos. Esa es la circunstancia que les hace ser tan dominantes y esa es la lección que hemos aprendido para el año que viene. Creemos que hemos dado con la tecla. 2023 nos ha demostrado que no era la dirección adecuada, que hay que resetear y emprender otro camino», dijo.

Además, el piloto de Ferrari se mostró salomónico con el futuro de la Fórmula 1 en España. «Mi prioridad numero uno es que haya Gran Premio de España. Como piloto español no tengo una preferencia clara entre Madrid y Barcelona, solo quiero que el evento sea un ejemplo a seguir, icónico, que pueda marcar la diferencia como veo en México, Singapur, Australia… Que España deje una buena imagen y una buena representación. Esa es mi prioridad. Obviamente como madrileño estaría encantado de tener un Gran Premio de Madrid, pero mi prioridad es que haya una buena carrera en España», finalizó.