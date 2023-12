Ferrari anuncia la fecha de presentación de su nuevo monoplaza

Ferrari ya ha puesto fecha de presentación al monoplaza con el que Carlos Sainz y Charles Leclerc competirán en el Mundial de 2024 de Fórmula 1. Será el mismo que piloten durante la pretemporada en Baréin desde el día 21 hasta el 23 del próximo mes de febrero. Precisamente por ese adelantamiento de fechas, la escudería de Maranello no podrá presentarlo el día deseado, como sí hizo el año pasado.

El día en el que los italianos destaparan el envoltorio del nuevo Ferrari será el próximo 13 de febrero, un día antes de San Valentín. Después de la espectacular presentación del SF-23 con el que compitieron la pasada temporada, en Ferrari pretendían hacer algo similar, pero por una cuestión de fechas va a resultar imposible.

Por tanto, será el 13 de febrero cuando el equipo le enseñe a Sainz su nuevo coche con el que tratará de prolongar su buen estado de forma con el que finalizó las últimas carreras. Ese día se desvelarán los colores y el nombre de un monoplaza con el que Ferrari ansía volver a reinar de una vez por todas en la Fórmula 1 y así romper el monopolio de Red Bull y, antiguamente, de Mercedes.

«La presentación del coche será el 13 de febrero, un día antes de San Valentín. Veréis el resto de los detalles ese día. Esto se debe a que el inicio de los test de pretemporada se ha adelantado un día en comparación a 2023 y está todo muy apretado, hay que ser serios. Queremos probar antes de viajar allí y es un desafío completar todo en su debida fecha», explicó el jefe de la escudería, Fred Vasseur, en la cena de Navidad de Ferrari.

Ferrari no quiere hacer promesas por Navidad

La llegada antes de tiempo de los test de pretemporada y, en consecuencia, de los dos primeros Grandes Premios (Baréin y Arabia Saudí) les obligó a adelantar la presentación del nuevo Ferrari. «Esto significa que no tenemos otra opción. Creo de todas formas que otros equipos van a presentar su coche el día 14, pero va a ser muy difícil para todos llegar preparados al primer día de test en Baréin», añadió Vasseur.

Y en cuanto a expectativas, aprovechando la víspera navideña, Vasseur optó por no pillarse los dedos y centrarse en «hacer un buen trabajo». «No tengo que prometer nada. La mejor forma para hacerlo bien es estar centrados y el mejor regalo de Navidad es hacer un buen trabajo en marzo, no en diciembre. En estas fechas, todo se basa en promesas y no queremos hacer promesas. Veremos en marzo si llega el regalo de Navidad o no», concluyó.

De esta forma, Vasseur dio un paso adelante y convirtió a Ferrari en el primer equipo que ha anunciado la fecha de su nuevo coche. La expectación es máxima, ya que la temporada acabó con grandes resultados para Leclerc, pero no tantos para Sainz. El monegasco se llevó toda la suerte que no tuvo su compañero en Las Vegas y Abu Dabi, firmando en ambas un segundo puesto.