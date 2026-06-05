El próximo mes de junio, entre los días 6 y 12, España vivirá una de las visitas más mediáticas y simbólicas de los últimos años con la llegada del Papa León XIV. Madrid será el punto de partida de una agenda que también incluirá Barcelona y las Islas Canarias, y que tendrá su gran acto central en el estadio Estadio Santiago Bernabéu, convertido para la ocasión en escenario de un encuentro multitudinario de fe, música y mensaje de paz. En ese contexto, la cantante Diana Navarro será una de las voces protagonistas de una jornada que reunirá a miles de personas, un coro de un millar de voces y un amplio despliegue artístico con orquesta, bailarines y artistas invitados como David Bustamante o Daniel Diges. Una cita que trasciende lo puramente musical y que busca convertirse en un símbolo de unión en tiempos convulsos.

Desde COOL hemos tenido la oportunidad de hablar con ella en exclusiva en los días previos a este acontecimiento histórico, en un momento en el que la artista se encuentra ensayando y preparándose para una de las actuaciones más significativas de su trayectoria. Y lo cierto es que, más allá del escenario, lo que transmite Diana Navarro es emoción, gratitud y una profunda carga espiritual ante lo que está por venir. Recibir la noticia de su participación fue, para ella, un instante completamente emocional. «Pensé en mi padre, que ya no está, y estaría muy contento por la buena noticia y llamé corriendo a mi madre para contárselo. Es una alegría para todos», recuerda, dejando entrever cómo los momentos importantes de su vida profesional siempre están atravesados por su historia personal y por la figura de su familia, especialmente la de su padre fallecido.

Para la artista malagueña, este encuentro no se entiende solo como un concierto ni como una actuación más dentro de su carrera. Lo vive como una oportunidad única de contribuir a un mensaje colectivo de paz. «La posibilidad de participar en un acto donde se pida paz para todo el mundo me parece un regalo», explica. En esa misma línea, añade una reflexión que resume su visión del mundo y de la convivencia: «Creo firmemente en un mundo donde la bondad supere a la maldad y haya más conciencia, ya sea mediante la fe o el respeto al resto de seres humanos».

La música, en su caso, aparece como el hilo conductor de todo ese pensamiento. Diana Navarro defiende una idea de la música que va mucho más allá del entretenimiento o del espectáculo, y la sitúa en un plano casi espiritual. «Yo creo y lo he experimentado. La música es un bálsamo sanador de almas. En mis conciertos el público me cuenta lo que siente y yo siento que eso es Dios a través de la música», afirma, en una de las reflexiones más potentes de la entrevista.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pope Leo XIV (@pontifex)

Esa conexión con lo espiritual no es algo puntual, sino una constante en su vida. La cantante reconoce que la fe forma parte de su día a día y que le ayuda a mantener el equilibrio en una profesión intensa y exigente. «La fe va dentro de mí. Creo y me gusta creer. Me hace feliz y me da consuelo», señala, explicando cómo esa dimensión interior le permite afrontar su carrera con serenidad y perspectiva.

Sobre el gran acto en el Bernabéu, Diana Navarro se imagina un momento cargado de emoción compartida, donde los nervios iniciales se transformarán en algo mucho más profundo. «Pues de mucha felicidad. Seguro que habrá nervios que se transformarán en emociones. Y sobre todo con mucha gratitud de poder vivir un acontecimiento tan multitudinario de fe y de paz», asegura, consciente de la magnitud del evento y de su simbolismo. También mira con respeto y esperanza al nuevo pontificado de León XIV, tras haber tenido la oportunidad de conocer en su día al Papa Francisco, a quien admira por su mensaje de unidad. Ahora desea continuidad en esa línea: «Deseo que siga esa línea de trabajo de unidad y de consenso y que abra la iglesia a todo cristiano que la necesite independientemente de su condición».

En lo personal, la artista se muestra en un momento de plenitud vital. Orgullosa de sus raíces —»Málaga es mi bandera y siempre la presumo orgullosa»— y agradecida por su presente profesional, resume su estado actual con una idea que se repite a lo largo de toda la conversación: la gratitud. «Con 48 años y todo el trabajo personal que llevo y que sigo haciendo, y con la fe que me acompaña, ya no siento que corra peligro de la enajenación del ego. Tengo una familia que me habla muy clarito. Aunque siempre hay que estar alerta y observar qué perciben los demás de uno mismo. Estoy en mi mejor momento porque practico la gratitud desde lo más profundo de mi corazón y eso hace que sea feliz casi todo el tiempo», concluye.