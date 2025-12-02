Vecinos de Santa Catalina sorprenden a dos jóvenes marroquíes robando en el interior de coches

Varios vecinos del barrio de Santa Catalina de Palma sorprendieron durante la madrugada de este pasado domingo a dos jóvenes marroquíes robando en el interior de vehículos estacionados en la calle. La escena despertó la indignación de los residentes, quienes, lejos de amedrentarse, los grabaron con sus teléfonos móviles, se enfrentaron a ellos y consiguieron que huyeran del lugar por la presión vecinal.

En el vídeo al que ha podido acceder OKBALEARES, los vecinos se acercan a los implicados para recriminarles la acción, mientras los varones se van marchando lentamente del lugar. En un momento dado, uno de los ladrones responde desafiante a la persona que le está grabando. «Graba, graba todo lo que quieras».

Los afectados destacan que estos hechos no son casos aislados. Días antes ya habían sufrido una gran oleada de robos en el interior de vehículos. Según han contado a este digital, lo que hacen estos delincuentes de origen extranjero es romper con fuerza los cristales de la puerta del conductor para poder acceder al turismo y llevarse todos los objetos de valor que hay dentro.

Precisamente por esta situación que se repite semana tras semana, los vecinos de Santa Catalina relatan que hoy en día ya no dejan pertenencias en el interior del coche a modo de prevención. «Como mucho se llevan un par de euros que hay en el cenicero», cuenta uno.

Sin embargo, la falta de objetos de valor no evita que los propietarios de los coches tengan que asumir los gastos derivados de la reparación de los cristales o de los sistemas de apertura del coche.

Las imágenes ya han sido remitidas a la Policía Nacional para que los agentes procedan a la identificación y posterior arresto, si corresponde, de los autores de los hechos por un claro delito de robo con fuerza.