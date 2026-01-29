Cazan a dos magrebíes robando en el interior de coches y motos estacionadas en el barrio de Son Gotleu

Cada vez es una estampa más habitual en el barrio de Son Gotleu, aunque no por ello resulta menos indignante y preocupante para los vecinos que residen en la zona y conviven a diario con este tipo de situaciones. En esta ocasión, un residente de la barriada ha ‘cazado’ a dos jóvenes magrebíes mientras presuntamente robaban en el interior de coches y motos que se encontraban estacionadas en plena calle, una práctica que, según los vecinos, se repite con demasiada frecuencia.

El suceso tuvo lugar en plena madrugada del pasado lunes, cuando un vecino de esta barriada palmesana decidió grabar desde el balcón de su vivienda los movimientos sospechosos de dos individuos. En las imágenes se puede observar cómo los ladrones actúan de manera sigilosa, intentando sustraer objetos del interior de vehículos y motocicletas aparcadas en la vía pública, aprovechando la tranquilidad y la falta de tránsito a esas horas de la noche.

Tal y como se aprecia en el vídeo al que ha tenido acceso OKBALEARES, ambos jóvenes caminan tranquilamente por la acera hasta que uno de ellos se acerca a una motocicleta estacionada. En ese momento, intenta meter mano en el baúl trasero del vehículo. Tras cometer el robo, ambos abandonan el lugar caminando con aparente normalidad, como si nada hubiera ocurrido, aunque finalmente la Policía Nacional ha conseguido localizarlos y detenerlos.

Cabe recordar que hace tan sólo unos días se produjo un robo salvaje en este mismo barrio cuando un joven magrebí destrozó la ventanilla de un camión estacionado para robar todos los objetos que había en su interior. El vehículo dañado era propiedad de un repartidor de cerveza que en ese momento se encontraba en el interior de un bar atendiendo a un cliente.

Los hechos ocurrieron concretamente en la calle Santa Florentina a las 06:00 horas de la mañana, momento en el que el trabajador dejó aparcado momentáneamente su camión de reparto para entrar en un local de la barriada palmesana y atender a un cliente. Sin embargo, su jornada laboral se torció por completo de manera totalmente inesperada cuando un ladrón aprovechó el momento para cometer el delito y posteriormente huir a la carrera.

Ese tipo de robos en coches estacionados es muy habitual en algunos barrios como por ejemplo el de Santa Catalina, donde hace varias semanas sorprendieron de madrugada a dos jóvenes marroquíes robando en el interior de vehículos estacionados en la calle. La escena despertó la indignación de los residentes, quienes, lejos de amedrentarse, los grabaron con sus teléfonos móviles, se enfrentaron a ellos y consiguieron que huyeran del lugar por la presión vecinal.