Un magrebí revienta con la tapa de una alcantarilla la ventanilla de un camión de reparto en Palma

Salvaje robo en el siempre conflictivo barrio de Son Gotleu de Palma. Un joven de origen magrebí destrozó este pasado sábado la ventanilla de un camión estacionado para robar todos los objetos que había en su interior. El vehículo dañado es propiedad de un repartidor de cerveza que en ese momento se encontraba en el interior de un bar atendiendo a un cliente.

Los hechos ocurrieron concretamente en la calle Santa Florentina a las 06:00 horas de la mañana, momento en el que el trabajador dejó aparcado momentáneamente su camión de reparto para entrar en un local de la barriada palmesana y atender a un cliente. Sin embargo, su jornada laboral se torció por completo de manera totalmente inesperada cuando un ladrón aprovechó el momento para cometer el delito y posteriormente huir a la carrera.

Tal y como se puede observar en las imágenes remitidas a OKBALEARES, el joven delincuente reventó las cristaleras del vehículo con una alcantarilla de la calle, que dejó dentro del camión a modo de recuerdo. Una vez en el interior, el sujeto se llevó consigo una riñonera y una mochila que guardaban dinero en efectivo propiedad del repartidor.

Por fortuna, las llaves no fueron sustraídas ya que la víctima decidió no dejarlas en el camión. Este trabajador, de nacionalidad española, ha querido destacar en declaraciones a este periódico la importancia de no dejar el camión solo y sin vigilancia durante una jornada laboral, sobre todo en lugares conflictivos de la ciudad de Palma donde reinan la inseguridad y el incivismo.

Varios vecinos de Son Gotleu fueron testigos del momento y observaron al presunto ladrón huyendo del lugar a toda velocidad con todo lo robado, dejando por los alrededores del vehículo dañado una gran cantidad de cristales rotos por el golpe que propinó con la alcantarilla.