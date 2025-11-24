Un grupo de argelinos apaliza a un vecino de Son Gotleu: «La próxima vez será con cuchillos»

Un grupo de argelinos sembró el miedo el pasado jueves entre los vecinos del conflictivo barrio de Son Gotleu al propinar una paliza a un hombre para robarle el teléfono móvil. «La próxima vez será con cuchillos», le aseguró uno de los agresores antes de huir del lugar a la carrera.

La pelea tuvo lugar a plena luz del día, a las 17:00 horas. Los ladrones le propinaron fuertes golpes por todo el cuerpo hasta que, en un momento dado, huyeron del lugar de los hechos. Algunos de ellos se introdujeron en un establecimiento cercano.

Hasta la barriada se desplazaron varias patrullas del Grupo de Atención al Ciudadano de la Policía Nacional, que nada más llegar al lugar del robo con violencia observaron a la víctima, quien les aportó las características físicas y la vestimenta de algunos de sus verdugos.

Enseguida, los agentes iniciaron una batida por las calles adyacentes. Un testigo informó que uno de los presuntos agresores estaba escondido en un bar de la barriada, el cual localizaron minutos después agazapado detrás de una mesa del local. La Policía procedió a su arresto.

Posteriormente, los policías continuaron con las pesquisas policiales hasta lograr la identificación del otro joven que había participado en el robo, que fue localizado y detenido al día siguiente. En su caso, le constaba una orden de búsqueda y detención por otros delitos cometidos.

Por el momento la investigación continúa abierta y no se descarta la detención de más personas.