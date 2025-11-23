Dos rumanos asestan una brutal paliza a dos chicos en un parque de Palma para robarles

Brutal robo con violencia en el Parque de las Estaciones de Palma. La Policía Nacional ha detenido a dos jóvenes de origen rumano por agredir a otros dos varones y robarles un reloj, un teléfono móvil y dinero en efectivo.

Los hechos ocurrieron el pasado miércoles a plena luz del día. Dos jóvenes estaban esperando el autobús hasta que los ahora arrestados se acercaron y les pidieron un cigarro. Instantes después, sin mediar palabra, los rumanos comenzaron a agredir a las víctimas, a quienes les dejaron con numerosas heridas y hematomas por todo el cuerpo, así como restos de sangre en su ropa.

Tras la paliza, los ladrones huyeron a la carrera con varios objetos sustraídos como un reloj, un móvil y una cantidad indeterminada de dinero. Una de las víctimas consiguió grabar a uno de ellos mientras huía. Luego, llamaron a la Policía Nacional, informaron con detalle de lo ocurrido y aportaron el vídeo, donde se veía las características físicas de los jóvenes.

Los agredidos tuvieron que ser trasladados a un centro hospitalario dada la gravedad de las heridas. Ambos presentaban fracturas en las órbitas oculares y precisaron de puntos de sutura por otras heridas.

Por su parte, la Policía Nacional inició la búsqueda de los ladrones, realizando batidas por las calles adyacentes al lugar de la paliza. En un momento dado ampliaron el radio de búsqueda hasta la barriada de Son Gotleu, donde finalmente fueron localizados y detenidos.

Uno de ellos cuenta con antecedentes ya que fue arrestado el pasado 16 de noviembre por otro robo con violencia en la zona de la Playa de Palma. La víctima fue una mujer de origen extranjero que paseaba con su pareja. El hombre le agarró fuertemente del bolso y arrastró varios metros por el suelo a la mujer.

El agresor acabó sacando del interior del bolso un monedero en el que portaba unos 30 euros. Entonces, el hombre emprendió la huida a la carrera.

Un agente de la Policía Nacional, libre de servicio y testigo de los hechos, consiguió interceptar al presunto autor procediendo a su detención in situ como presunto autor de un robo con violencia.

Finalmente, la autoridad judicial decretó el ingreso en prisión provisional de ambos detenidos.